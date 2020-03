Josée Néron de retour à Saguenay dimanche

Selon son attaché de presse, Stéphane Bégin, elle sera de retour au pays ce soir.

En vertu des directives en vigueur en raison de la COVID-19, elle se placera en quarantaine volontaire pour une durée de 14 jours.

Madame Néron a été avisée rapidement de la situation jeudi dernier quand le premier ministre François Legault a annoncé des mesures d'urgence. À Saguenay, on a fait la même chose et on l'a avisée. Madame Néron voulait se rapprocher de son monde, des citoyens entre autres et du cabinet pour être en mesure de prendre les bonnes décisions quand celles-ci se présenteront.

Stéphane Bégin, attaché de presse de Josée Néron