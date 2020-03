Coronavirus : 21 cas confirmés au Québec

Ce bilan, qui a été publié à 11 h, fait également état de 853 personnes sous investigation et de 1399 analyses qui se sont révélées négatives.

Au Canada, on recense désormais 203 cas de COVID-19. En Ontario, on dénombre aujourd'hui une hausse d'une vingtaine de cas de coronavirus. Le Nouveau-Brunswick a aussi connu une augmentation de cas présumés.

Le gouvernement Legault doit tenir un point de presse à 13 h. Il s’agira du troisième état de la situation en autant de jours.

Les autorités de la santé publique demandent à ceux qui se croient à risque de communiquer avec elle avant de se rendre dans une clinique ou un hôpital.

Des lignes téléphoniques ont été mises à la disposition de la population pour contacter une infirmière qui, le cas échéant, dirigera l’individu vers l’établissement de soins approprié. Le spécialiste de la santé effectuera une évaluation téléphonique et, si nécessaire, préviendra la clinique ou l’urgence de l’hôpital afin que le patient puisse s’y rendre et subir un test de la COCVID-19.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec demande à la population de ne plus utiliser le 811, mais plutôt de composer 1 877-644-4545 pour communiquer avec les équipes en place.

Or, il appert que les gens éprouvent des problèmes à obtenir la ligne et à parler avec le spécialiste approprié : une attente interminable, des appels qui raccrochaient après un certain temps, le répondant n’était pas une infirmière, etc.

La ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec, Danielle McCann, a reconnu hier que le système avait connu des ratés en raison de personnel insuffisant.

Il nous manquait du personnel à l’Info-Santé. Je peux dire aux gens qu’on va avoir 88 infirmières de plus dès maintenant au service d’Info-Santé pour répondre. C’est un engagement que je prends. Il va être réglé ce problème-là aujourd’hui-même. Je vais suivre cela personnellement , a promis Mme McCann.

Le premier ministre François Legault a dit hier que son gouvernement ne prévoyait pas de pénurie de biens en raison de la pandémie. Cette déclaration n’a pas empêché samedi les gens de prendre d’assaut les épiceries et les pharmacies. On comptait parfois une centaine de clients qui faisaient la file avant l’ouverture de ces commerces.

De plus, François Legault a fortement recommandé aux Québécois à rester ici et à éviter tout voyage jugé non essentiel. Plusieurs personnes ont bravé cette consigne et se sont envolés pour l’étranger ce matin, notamment en partance de l’aéroport Montréal-Trudeau.