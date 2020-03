D'autres spectacles du Cirque du Soleil annulés en raison de la COVID-19

Le Groupe Cirque du Soleil a annoncé que pour favoriser les mesures d'éloignement social , il annule notamment ses tournées de spectacles sous chapiteaux Alegria, Bazzar et Volta aux États-Unis.

La première du spectacle Sous un même ciel à Montréal, prévue pour le 30 avril, est aussi reportée. Le chapiteau avait déjà été installé au début du mois de mars dans le Vieux-Port.

Le Cirque annule également ses tournées de spectacles en arénas Axel et Ovo aux États-Unis et au Canada, Blue Man Group et Corteo en Europe, de même que Crystal au Royaume-Uni, aux États-Unis et au Canada.

Les personnes qui ont déjà acheté leurs billets seront informées directement par le point de vente initial, a indiqué le Cirque dans un communiqué.

Le Cirque du Soleil avait déjà annulé récemment plusieurs spectacles en Europe et aux États-Unis, à mesure que les autorités locales interdisaient les grands rassemblements. En janvier dernier, les représentations d'Un monde fantastique, créé à Hangzhou, en Chine, avaient également été annulées.