Coronavirus : la plateforme Alloprof prête à aider les élèves et les parents

La disponibilité des « cyber enseignants » permettra aux élèves coincés à la maison d'obtenir tout de même une assistance scolaire, gratuitement et à distance.

Les services par téléphone texto et en ligne restent accessibles et les enseignants pourront être contactés du lundi au jeudi de 17 h à 20 h.

Le porte-parole chez Alloprof, Marc-Antoine Tanguay, affirme que son organisation va s'adapter aux besoins des élèves et des parents.

On a les ressources nécessaires pour répondre à toutes les demandes. Marc-Antoine Tanguay

En général, on peut très bien trouver sur la plateforme Alloprof de quoi répondre aux besoins. On a des centaines d'exercices et des centaines de vidéos et des milliers de fiches explicatifs, dit-il. Alors sur l'ensemble de toutes les notions scolaires que l'on peut apprendre à l'école quelle que soit la matière ou le niveau, on va trouver des ressources comme ça sur Alloprof. Après ça il y a aussi notre équipe qui compte plus d'une centaine d'enseignants pour répondre aux questions, mais également des orthopédagogues qui sont en ligne.

Marc-Antoine Tanguay qui s'attend à une hausse de la demande affirme que la plateforme peut très bien s'ajuster notamment pour étendre les heures de travail.

Chaque année, Alloprof répond à 400 00 élèves et à 200 000 de parents.