COVID-19 : une première journée sans principaux services municipaux à Toronto

Les piscines, gyms, centres de ski et musées sont aussi fermés du 14 mars jusqu'au 5 avril. Les réunions du conseil ainsi que les consultations publiques sont également annulées.

À Toronto, cette fin de semaine sera plus calme qu'à l'habitude à cause de la fermeture de plusieurs événements et attractions majeurs, y compris la Tour CN, le Musée royal de l'Ontario, le Musée des beaux-arts de l'Ontario (AGO) et le festival Sugar Shack TO.

La santé et la sécurité de notre personnel, de nos visiteurs et de nos locataires [sont] toujours notre priorité. En tenant compte de ceci, la Tour CN sera fermée à compter du samedi 14 mars 2020 et prévoit de rouvrir le mardi 14 avril 2020. Déclaration sur le site web de la Tour CN

Pendant ce temps, les élèves de l'Ontario commencent trois semaines de congé scolaire alors qu'il y a un manque de camps de relâche scolaire et d'options de garde d'enfants.

Les camps de jour de la semaine de relâche de la municipalité sont aussi annulés.

Ces annulations de programmes et la fermeture de plusieurs installations ont été faites sur les conseils de la médecin-hygiéniste de Toronto. Les fermetures dureront au moins jusqu'au 5 avril.

Les municipalités de Markham, Mississauga et Brampton ont également fermé d'importantes installations et annulé tous les programmes, y compris les camps de la semaine de relâche.

La Commission de transport de Toronto (CTT) continuera d'offrir ses services. L'agence de transport, Metrolinx, a, elle, annoncé une réduction de la fréquence de ses trains.

Les refuges et les foyers de soins de longue durée resteront ouverts, mais avec des restrictions plus strictes pour les visiteurs. Les services d'urgence ne seront pas affectés.

L'Ontario a également annoncé vendredi soir qu'il n'autoriserait plus les visites personnelles des détenus, bien qu'ils puissent toujours recevoir la visite d'un avocat.

Les personnes qui ne purgent leur temps que la fin de semaine seront autorisées à rester à la maison. Le gouvernement fédéral suspend également les tests et les cérémonies de citoyenneté.

Le ministère de la Santé de l'Ontario signale 74 cas confirmés de COVID-19 dans la province et cinq patients qui ne sont plus infectieux.