Coronavirus : après l’Italie, les cas se multiplient en Espagne

Le pays doit déclarer samedi l'état d'alerte pour tenter de limiter la propagation du virus qui a fait 136 morts samedi. L'état d'alerte permettrait notamment au gouvernement de limiter la circulation des personnes et de réquisitionner tout type de biens.

La région de Madrid, la plus touchée du pays avec près de 3000 cas, a décrété depuis samedi la fermeture de tous les commerces non essentiels.

Au Royaume-Uni, le gouvernement de Boris Johnson est critiqué pour sa lenteur à prendre des mesures radicales. Selon le dernier bilan officiel, le pays compte 798 cas de la Covid-19, dont 21 mortels. Mais un haut responsable de santé a estimé que le nombre de personnes infectées se situerait en réalité entre 5000 et 10 000 personnes.

Pour l'heure, le gouvernement, qui espère retarder le pic de l'épidémie à l'été pour amortir le choc pour les services de santé, a seulement demandé aux personnes présentant des symptômes de rester confinées chez elles pendant une semaine.

Boris Johnson s’apprête toutefois à revoir son approche et à interdire les rassemblements de masse, selon des sources gouvernementales citées par les médias britanniques. Une législation d'urgence devrait être adoptée la semaine prochaine au Parlement et l'interdiction pourrait entrer ensuite en vigueur à partir du week-end prochain.

En Autriche, le gouvernement a renoncé à son objectif de déficit zéro et a annoncé vendredi le déblocage de quatre milliards d'euros pour éviter l'insolvabilité des entreprises, favoriser le maintien des salariés dans l'emploi et soutenir les indépendants face à la pandémie de COVID-19.

Ce à quoi on fait face est plus grave, plus dangereux que la crise financière de 2008.

Werner Kogler, vice-chancelier écologiste autrichien