Une femme de 19 ans accusée de possession de drogue, d’une arme à feu et de biens volés

Amanda Chloe Shannon, 19 ans, de Waterville, au Nouveau-Brunswick, est accusée de possession de drogue et de possession de biens volés.

Le 11 mars dernier, les policiers ont exécuté un mandat de perquisition dans une résidence du Chemin Estey, près de Fredericton, dans le cadre d’une opération commencée en février 2020.

Les Forces de l’ordre ont saisi de la méthamphétamine et de la cocaïne, des comprimés, une arme à feu chargée et des objets associés aux drogues.

Plusieurs biens volés ont aussi été trouvés dans la résidence de Mme Shannon.

La jeune femme a comparu en cour provinciale de Woodstock le 12 mars. On l’a accusé de possession de drogues dans le but d’en faire le trafic (deux chefs d'accusation), de possession non-autorisée d’une arme à feu, d’entreposage négligent d’une arme à feu, de possession de biens volés et d’omission à respecter un engagement (deux chefs d’accusation).

Elle restera en détention jusqu’à sa prochaine comparution, le 16 mars prochain.

L’enquête est toujours en cours.