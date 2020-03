L’Europe, nouvel épicentre de la COVID-19, selon l’OMS

En Europe, nouvel « épicentre » de la maladie selon l'OMS, de nombreux pays et régions fermaient totalement ou partiellement leurs frontières, comme la Pologne et Chypre qui ont interdit l'entrée aux étrangers.

Le président français Emmanuel Macron a proposé vendredi à l'Union européenne la mise en place de contrôles renforcés aux frontières autour de l'espace Schengen - 26 pays européens membres ou non de l'UE - voire de les fermer dans des zones à risques.

De son côté, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a rappelé que les interdictions de voyage générales ne sont pas considérées comme très efficaces par l'OMS et plaidé pour des contrôles sanitaires.

En dehors des frontières de l’Union européenne, l'Ukraine a aussi annoncé la fermeture de ses frontières et le Pakistan celles avec l'Iran et l'Afghanistan. La Russie a annoncé réduire dès lundi le nombre de ses liaisons aériennes avec l'UE.

Par ailleurs, la compagnie aérienne turque, Turkish Airlines, a annoncé la suspension de ses vols vers et en provenance de plusieurs pays européens.

L'Espagne, où l'on compte plus de 4200 cas et 120 décès, et le Portugal, qui compte 112 cas, mais aucun décès, ont décrété l'état d'alerte, ce qui permet la mobilisation de moyens exceptionnels.

Les autorités régionales espagnoles ont ordonné la fermeture de tous les commerces non essentiels.

Le chef du gouvernement espagnol Pedro Sanchez n'a pas exclu que la barre des 10 000 cas soit franchie dans la semaine à venir.

Après l'Italie, qui a enregistré 250 décès en 24 heures, un record, l'Autriche, puis la Bulgarie et la Grèce ont annoncé aussi vendredi la fermeture des commerces non essentiels. En Grèce, seuls les supermarchés, pharmacies, dispensaires et cabinets médicaux resteront ouverts.

À partir de lundi, nous devons réduire notre vie sociale au minimum , a déclaré le chancelier autrichien Sebastian Kurz.

Les activités sportives et culturelles suspendues

Des étalages vides à Monaco Photo : Reuters / Eric Gaillard

Comme la France la veille, la Suisse a fermé les écoles et interdit les rassemblements de plus de 100 personnes. Les élèves restent déjà chez eux en Italie, au Liechtenstein et dans la majorité des régions allemandes.

Capitale de l'Irlande où écoles, crèches, universités et institutions culturelles sont fermées, Dublin avait vendredi des airs de ville fantôme avec des rues désertes.

En France, les élections municipales de dimanche sont maintenues, à la différence de la Grande-Bretagne où les élections locales de mai ont été reportées d'un an.

Hauts lieux du tourisme mondial, à Paris, le Musée du Louvre, la Tour Eiffel et le Château de Versailles sont fermés, tout comme les musées et sites archéologiques grecs.

Les championnats de football professionnel sont suspendus en Angleterre, Italie, Espagne, France et désormais Allemagne et les matches de Coupes européennes sont reportés.

Le Tour d'Italie cycliste a été reporté, de même que le Marathon de Londres et le match du Tournoi des VI Nations de rugby Galles-Ecosse.

Le Grand Prix d'Australie de Formule 1, prévu cette fin de semaine à Melbourne, a été annulé et le parcours de la flamme olympique en Grèce raccourci.