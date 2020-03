Fermetures des écoles et des garderies : plusieurs réactions favorables en Estrie

Pour la santé et le sécurité de la population, c'est une bonne action à poser , croit d’emblée Christian Provencher, directeur général de la CSRS. Ça va permettre comme on dit à la poussière de se déposer , poursuit-il.

M. Provencher avance que cette fermeture permettra à la Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke de prendre un certain recul sur les événements.

On va suivre la situation de près. Il faut nous assurer que lorsque les élèves vont revenir à l'école, ce sera sain et sécuritaire pour eux, pour le personnel et qu'on pourra recréer l'atmosphère d'apprentissage que nous avions avant. Christian Provencher, directeur général de la CSRS

Marie-Claude Lafontaine, mère de plusieurs enfants, dit que cette mesure ne la touchera que très peu. Moi mes enfants sont autonomes.Ça ne me touchera pas. Mais pour des enfants qui ont des personnes plus jeunes, c'est un peu problématique, moi je trouve que ça va trop loin , explique-t-elle.

De son côté, Karina Gagnon, maman qui travaille dans le milieu de la santé, croit que c’était la bonne chose à faire. C'est correct, c'est à titre préventif, on va s'adapter, moi je n'ai pas de jeunes enfants à la maison, ma dernière a dix ans ils vont être capables de s'organiser , souligne-t-elle.

Du côté des centres de la petite enfance, des éducatrices et des parents sondés croient eux aussi que c'était la bonne décision. Mon conjoint et moi, on va travailler de la maison. Nous on a l'opportunité de faire du télétravail, on va s'organiser comme ça pour l'instant , fait savoir Marielle Provencher, rencontrée au CPE Carrosse-Citrouille, à Sherbrooke.