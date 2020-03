Saisons sportives suspendues : vos billets seront-ils remboursés?

Dans la capitale ontarienne uniquement, il existe une tonne d’organisations sportives. Les Raptors ( NBANational Basketball Association ), les Maple Leafs ( LNHLigue nationale de hockey ), le Toronto FC ( MLSMajor League Soccer ), les Blue Jays ( MLBMajor League Baseball ) et le Rock de Toronto ( NLLNational League Lacrosse ) ont tous été contraints de suspendre leurs activités, soit pour 30 jours ou une durée indéterminée.

Une fois que nous aurons les détails quant au statut officiel du reste de la saison [de la LNH et de la NBA], nous serons en mesure d’informer nos fans au sujet des billets pour tous les matchs qui n’ont pas été joués , précise la ligne téléphonique de l’aréna Banque Scotia.

La salle devait présenter pas moins de 18 événements d’ici la fin du mois de mars, dont des concerts de Zac Brown Band, Pearl Jam et Elton John qui ont aussi été reportés.

Maple Leaf Sports & Entertainment, le conglomérat qui possède les Raptors, les Leafs et le TFCToronto Football Club , a été plus clair : on rappelle aux détenteurs de billets de les conserver parce qu’ils resteront valides si la partie doit être remise à plus tard , a indiqué le directeur des communications de l’entreprise, Dave Haggith, dans un échange de courriels.

Dans l’éventualité où des matchs ne sont pas repris, les détenteurs de billets seront remboursés. Dave Haggith, directeur des communications de MLSE

Le constat est le même pour le Toronto FC, de la ligue de soccer MLSMajor League Soccer . L'équipe, qui évolue au BMO Field, ratera pour l'instant un seul match à domicile. La formation devait affronter le Nashville Soccer Club samedi.

La ligue a suspendu ses activités pour 30 jours, reportant un total de 42 parties.

Des démarches à clarifier

Jeudi soir, dans une lettre adressée aux amateurs, le commissaire de la NBANational Basketball Association , Adam Silver, a indiqué que les billets qui ont déjà été achetés pour une partie remise à plus tard seront honorés quand la partie sera jouée [à une date ultérieure] .

Si des matchs ne sont pas joués ou qu’ils sont joués sans partisans, les équipes collaboreront avec les partisans pour offrir un crédit d’achat pour un autre match ou un remboursement. Adam Silver, commissaire de la NBA

Le président des Maple Leafs de Toronto, Brendan Shanahan, n’a apporté aucune autre précision sur la politique de remboursement de l’équipe.

Les Sharks de San José, eux, ont précisé sur leur site Internet que les billets unitaires pour les matchs achetés par l’entremise de l’intermédiaire Ticketmaster – le même qu’utilisent les Maple Leafs – sont sujets à la politique sur le report d’événements.

Billets achetés à la billetterie : si un match est annulé, Ticketmaster assure un remboursement automatique des billets;

si un match est reporté, les billets sont toujours valables;

en cas de report d’un match, le remboursement est aussi possible.

En cas de report des matchs, les détenteurs de billets seront informés par téléphone ou par courriel de la nouvelle date et de l'heure de l’événement. À ce moment, il faut contacter l’équipe pour obtenir un remboursement d’ici à ce que ceux-ci soient officiellement autorisés sur la plateforme par l’équipe.

Si les billets ont été achetés par l’entremise d’un marché secondaire de revente comme StubHub, par exemple, c’est la politique de remboursement de cette entreprise qui s’applique et non celle de la billetterie officielle.

Billets achetés sur une plateforme de revente : si un match est annulé, StubHub offre un crédit de 120 % du prix déboursé pour le billet;

si un match est annulé, StubHub offre le remboursement intégral du prix déboursé pour le billet si demandé;

pour les reports, StubHub attend la décision de la NBA, de la LNH et de la MLS pour préciser sa position.

La plateforme indique cependant que le remboursement des billets peut prendre de deux à trois semaines en raison du grand nombre d’événements touchés par la vague de reports ou d’annulations.

La MLBMajor League Baseball a, quant à elle, décidé d’annuler la fin des camps d’entraînement et de reporter le début de la saison régulière de deux semaines. Jusqu'à présent, la politique de remboursement des billets de l’entreprise ne s’applique qu’aux billets valides pour la fin du camp d’entraînement en Floride, puisqu'il s’agit d’une annulation et non d’un report.

La Ligue canadienne de football peu touchée

Les Argonauts de Toronto, qui évoluent dans la Ligue canadienne de football (LCF), n’ont pas été touchés par la vague de reports de matchs ou d’annulations dans le sport professionnel.

La saison n’a pas encore commencé et la première partie préparatoire n’aura lieu que le 28 mai contre les Tiger-Cats de Hamilton. Toutefois, il est impossible d’acheter des billets pour ce match à ce moment.

Nous sommes optimistes par nature. Nous avons bon espoir que l’évolution de la situation nous permettra de reprendre nos activités normales sous peu et bien avant le début de notre saison régulière prévu le 11 juin , a déclaré le commissaire Randy Ambrosie dans un communiqué, jeudi.

Le Rock de Toronto, l’équipe professionnelle de la crosse de la Ville Reine, a indiqué qu’il fera part de sa politique en matière de billets pour les matchs touchés plus tard. L’organisation manque d’informations pour statuer. Cependant, les billets pour la partie prévue contre les Bandits de Buffalo, vendredi soir, seront valides à la reprise du match.