COVID-19 : L’Université de la Saskatchewan suspend temporairement ses cours

La direction de l’Université de la Saskatchewan choisit de suspendre tous ses cours sur le campus du 16 au 18 mars pour aider à freiner la propagation du coronavirus. À partir du 19 mars et pour le reste de la session universitaire, l'enseignement se fera à distance.

Cette suspension de trois jours a pour but de donner une période de temps aux enseignants et au personnel de soutien de se préparer à la diffusion à distance du contenu des cours.

Durant cette période, les installations du campus telles que les bibliothèques, les résidences, les services de restauration et de santé seront ouvertes.

Cette décision fait suite à la recommandation du médecin-hygiéniste en chef de la province, le Dr Saqib Shahab, de cesser les rassemblements de plus de 250 personnes, car ils constituent un risque pour la santé à l’heure actuelle.

« Bien qu’un grand nombre de nos classes aient moins de 250 élèves, les étudiants se rassemblent en bien plus grand nombre dans nos bâtiments pour se rendre aux cours et en revenir. C'est pour cette raison, et aussi parce que certaines classes dépassent les 250 élèves, que nous prenons cette mesure », a déclaré l’université par voie de communiqué vendredi soir.

Il est également recommandé d’annuler « tous les événements non essentiels » organisés sur le campus. Les voyages internationaux prévus par le personnel ou les étudiants sont également annulés.

Les étudiants qui sont actuellement en stage seront contactés sous peu et informés des changements à leur horaire.

Finalement, l'Université note dans son communiqué qu'une note concernant le programme de soins infirmiers donné sur le campus de Regina, sur la prestation de cours à Prince Albert et dans les autres endroits à travers la province sera envoyée dès que possible.