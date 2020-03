Spectacles annulés : des mesures pour soutenir les artistes

La ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, et des membres de son équipe avaient convoqué vendredi divers organismes œuvrant dans le milieu de la culture et des associations représentant des artisans et artisanes du secteur pour une rencontre au sujet des bouleversements causés par la pandémie de la COVID-19.

Lors de cette rencontre, les représentants du ministère de la Culture ont assuré que tous les contrats signés par les artistes affectés par les mesures d’urgence seront honorés , a indiqué la présidente de l’UDA, Sophie Prégent, dans un communiqué.

Il est clair que la rémunération des artistes est devenue un enjeu gouvernemental et le ministère a indiqué vouloir s’assurer que les travailleurs autonomes de notre secteur ne soient pas pénalisés par cette situation hors norme , a-t-elle ajouté.

Un comité doit être mis en place rapidement pour bien documenter la situation afin de définir les différentes modalités relatives à l’annulation des contrats , selon Sophie Prégent.

Sophie Prégent conseille aux artistes travaillant dans les secteurs sous la juridiction de l’UDA affectés par les annulations de spectacles ou d’événements dues aux mesures de lutte contre la propagation de la COVID-19 de conserver tous les contrats signés et pièces justificatives en lien avec ceux-ci en leur possession.

Tous les événements réunissant plus de 250 personnes prévus à l’intérieur, ainsi que tout rassemblement qui n’est pas nécessaire, doivent être annulés, et ce pour une période de 30 jours, a annoncé le gouvernement Legault, jeudi.