Selon la fondatrice du mouvement « Le Pace du Bonheur », Nathalie Bisson, le « Pace du bonheur » permet de démocratiser la course à pied, de rendre accessible à tous le fil d'arrivée qui est un des plus beaux endroits sur la Terre et que les gens n'aient pas peur de finir derniers ou d'être jugés.

Au départ, 200 places ont été ouvertes dans cette catégorie et elles ont été comblées en 48 heures.

L'organisation a donc choisi d'offrir 300 dossards supplémentaires dans cette catégorie. Ces nouveaux dossards ont déjà presque tous trouvé preneurs, selon Nathalie Bisson.

C'est incroyable! On avait ouvert en fait 200 dossards au début. On pensait que ce serait bien correct pour nous. En 48 heures, les 200 places étaient prises. Nathalie Bisson, fondatrice du mouvement « Le Pace du bonheur »

Nathalie Bisson se réjouit de l'engouement pour la nouvelle catégorie du Marathon de Rimouski.

Comment j'ai réagi? Écoutez, avec fierté, bien entendu, mais surtout, avec du gros bonheur par procuration avec ces gens-là qui vont pouvoir dire qu'ils ont complété un 42 kilomètres , raconte-t-elle.

Nathalie Bisson se réjouit de voir autant de coureurs qui souhaitent franchir les 42 kilomètres du marathon à leur propre rythme. Photo : Radio-Canada

De son côté, le coordonnateur du Marathon de Rimouski, Sébastien Bolduc, affirme que l'organisation de l'événement s'attendait à un succès, mais pas nécessairement d'une telle ampleur.

On se doutait qu'il y aurait un certain engouement, mais là, pour vous dire qu'on est rendus à 500 [participants] après quelques semaines d'inscriptions, on est vraiment heureux de ça. Sébastien Bolduc, coordonnateur du Marathon de Rimouski

À la connaissance de Nathalie Bisson et de Sébastien Bolduc, Rimouski est la seule ville au pays à offrir ce type de départ hâtif.

Ça fait déjà quelques années qu'on offre aux gens ce qu'on appelait, à l'époque, un départ hâtif. Donc, on propose aux gens qui pensaient faire plus de 5h30 pour le marathon de 42 km de prendre le départ à 7h le matin, ce qui leur laissait plus de temps pour compléter l'épreuve. Sauf que, cette année, on en fait vraiment un événement ou une épreuve en tant que tels , affirme le coordonnateur de l'événement.

En prenant le départ hâtif, les coureurs et coureuses peuvent faire un marathon l'esprit libre, sans penser au temps que cela leur prendra. Photo : Radio-Canada

Les coureurs du « Pace du bonheur » auront huit heures pour parcourir la distance du marathon.

L'an dernier, 255 coureurs ont pris part au 42,2 kilomètres à Rimouski.

Le 19e Marathon de Rimouski aura lieu le 13 septembre prochain.