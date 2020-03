Fin des cours universitaires en personne pour contrer la COVID-19

L'Université de Saint-Boniface

Vendredi, l’Université de Saint-Boniface (USB) a indiqué que tous les cours, laboratoires, examens finaux ainsi que les activités ou sorties pédagogiques en personne sont annulés pour le reste de la session d’hiver.

Notre objectif est d’aider les étudiants et étudiantes à terminer leurs cours de la session d’hiver. Comme il reste trois semaines de cours, l’intégrité académique de la session n’est pas en cause et les exigences académiques sont maintenues. Les décanats et directions travailleront en collaboration avec le corps professoral pour identifier des méthodes alternatives d’enseignement-apprentissage et d’évaluation , indique un communiqué de la rectrice de l’USB Sophie Bouffard.

Celui-ci indique que les membres du corps professoral auront jusqu’au 20 mars pour communiquer aux étudiants les ajustements à leurs cours.

Par ailleurs, toutes les classes offertes en personne par la Division de l’éducation permanente seront annulées jusqu’à la fin de la session d’hiver. Les journées de camps du printemps Camplus sur campus de la Division de l’éducation permanente sont également annulées.

Tous les services aux étudiants ainsi que les résidences demeurent accessibles, mais le Sportex fermera ses portes dès 22 h le 13 mars.

Les événements se déroulant à l’USB sont reportés ou annulés jusqu’au 31 mai 2020

L'Université du Manitoba

Comme l’USB, l’Université du Manitoba annule tous ses cours et laboratoires en classe à compter de vendredi.

L’enseignement sera fourni d’autres manières, ce qui peut inclure des plateformes web existantes. Cela continuera jusqu’à la fin de session le 7 avril , indique David Barnard, le président de l'Université du Manitoba.

L'Université du Manitoba, à Winnipeg Photo : Radio-Canada

Il note que tous les cours de lundi et mardi sont annulés. Cette pause de deux jours doit permettre à l’Université de préparer la transition à de nouveaux modes d’enseignement . Le campus universitaire restera ouvert ces jours-là.

L'Université de Winnipeg

L'Université de Winnipeg suspend les cours en classe pour le reste de la session d'hiver, mais son campus demeurera ouvert pour maintenir les services d'aide aux étudiants, d'aide à la recherche ainsi que les services alimentaires. Les résidences étudiantes demeurent fonctionnelles et la fréquence de leur nettoyage sera augmentée.

L'Université de Winnipeg Photo : Radio-Canada / Jean-Sébastien Marier

Cependant, le centre d'entraînement Bill Wedlake sera fermé à compter du 13 mars en fin de journée. Les voyages universitaires non essentiels sont suspendus et tous les événements qui devaient avoir lieu sur le campus jusqu'au 1er mai sont reportés.

L'Université communiquera d'ici le 20 mars son plan aux étudiants pour les aider à terminer leur session qui devait prendre fin le 3 avril.

Le Collège Red River

Le Collège Red River met en place une semaine d'étude pour les étudiants afin de réduire le nombre de personnes sur le campus. Cette semaine commencera le 13 mars en fin de journée, et sera en vigueur jusqu’au 23 mars. Le campus sera fermé aux étudiants et au public durant cette période.

Le Collège Red River à Winnipeg Photo : Radio-Canada

Cette mesure permettra au collège d’effectuer un nettoyage en profondeur des lieux, ainsi que de planifier la mise en ligne de cours, si la situation le commandait à la fin de la semaine de lecture, affirme dans un communiqué la présidente-directrice générale par intérim du collège, Christine Watson.

L’Université de Brandon

L’Université de Brandon met aussi en place une semaine d’étude pour ses étudiants à compter du 13 mars. Les bureaux administratifs, les services aux étudiants ainsi que la bibliothèque resteront ouverts.

L'Université de Brandon Photo : Radio-Canada

Rien n’indique qu’il existe actuellement un risque [de contracter la COVID-19] dans le campus universitaire , souligne un communiqué de l’université. Toutefois, à l’heure actuelle, étant donné les directives de Santé Manitoba de réduire le contact rapproché et prolongé, il est prudent de suspendre les cours et de remettre nos événements. Notre priorité demeure la sécurité de tous les membres de notre communauté.

Pour ceux qui demeurent dans le campus, des stratégies de distanciation sociale seront employées afin de réduire le risque de propagation du virus, tel que les téléconférences, et encourager les gens à prendre leurs distances les uns des autres dans les lieux de rassemblement.