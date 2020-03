Plus de quatre heures pour parler à une infirmière de Télésanté Ontario

Depuis le début de la semaine, les Ontariens doivent attendre plus de quatre heures au téléphone avant avant de parler à une infirmière de Télésanté Ontario.

Le nombre d’appels ne cesse d’augmenter depuis le début du mois de mars, principalement en raison du nouveau coronavirus.

C’est ce qu’indique le porte-parole du ministère de la Santé de l’Ontario, David Jensen, dans un courriel envoyé vendredi en soirée.

Télésanté Ontario a reçu plus de 92 000 appels entre la mi-janvier et le 11 mars, dont plus de 7000 qui concernait la COVID-19, selon les données partagées par M. Jensen.

Les trois principaux sujets de préoccupation lors des appels à Télésanté en ce moment : Fièvre Zona Grippe (saisonnière) Les symptômes les plus souvent rapportés : Toux Rhume Douleurs thoraciques

Le temps d’attente spécifique d’un appelant peut fluctuer en fonction de l’heure de l’appel et du volume des appels , écrit-il. Les personnes qui appellent Télésanté Ontario peuvent choisir de recevoir un retour d’appel d’une infirmière plutôt que d’attendre au téléphone.

Le temps d’attente moyen en février pour un retour d’appel était de 36 minutes. En raison de la forte augmentation du nombre d’appels, c’est passé à 4-5 heures cette semaine. David Jensen, porte-parole du ministère de la Santé de l'Ontario

Ces jours-ci, la ligne Télésanté Ontario, disponible 24 heures sur 24, reçoit le plus grand volume d’appel entre 11 h et 15 h 30, ainsi qu’en soirée, affirme David Jensen.