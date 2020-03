Le cas suspecté de COVID-19 à Bagotville est négatif

Le militaire de Bagotville qui avait été placé en isolement préventif plus tôt cette semaine parce qu’il rentrait du Pérou et qu’il présentait des symptômes d’allure grippale n’est pas atteint du coronavirus.

Dans un communiqué, le commandant par intérim de la 2e escadre s’est réjoui de cette nouvelle en précisant que la vigilance et les mesures de prévention demeuraient de mise.

D’autant plus que d’autres employés de la 2e escadre ont depuis montré des symptômes associés à la COVID-19. Des tests ont été effectués, mais les résultats ne sont pas encore connus.

Il faut rappeler qu’aucun cas de coronavirus n’a été confirmé au Saguenay-Lac-Saint-Jean pour le moment.

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux ne dévoile pas combien il y a de cas suspectés et rappelle que si l’un d’eux était positif, ce serait le ministère de la Santé et des Services sociaux qui en ferait l’annonce.