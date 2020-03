Scènes désolantes et étagères vides dans les magasins de Toronto

C'est l'Ontario qui est la province la plus touchée par la pandémie de COVID-19 au pays, et les résidents de la métropole se préparent au pire. De plus en plus de personnes cherchent à stocker des denrées et autres produits malgré les avertissements d'experts d'éviter l'achat impulsif.

Certains clients ont pris le temps de documenter leur expérience sur les médias sociaux.

Au Costco de Markham, par exemple, la file d'attente pour se rendre aux caisses d'enregistrement s'étirait sur toute la longueur de l'entrepôt. Un membre du personnel a déclaré à CBC Toronto qu'ils avaient reçu 1200 acheteurs au cours de la première heure d'ouverture du magasin, par rapport au volume habituel d'environ 300.

La file vers la caisse au Costco de Markham était à perte de vue, vendredi matin. Photo : Radio-Canada / Lisa Naccarato/CBC News

Les étagères du supermarché No Frills de l'avenue Carlaw étaient pratiquement vides au moment où notre journaliste Michel Bolduc est passé faire ses emplettes.

Les étagères du supermarché No Frills de la rue Carlaw, en après-midi vendredi, étaient pratiquement vides. Photo : Radio-Canada / Michel Bolduc

Certains experts déconseillent cependant d'accumuler trop de biens. La médecin-hygiéniste de Toronto, Dre Eileen de Villa, a précisé en conférence de presse vendredi que les Torontois devraient se préparer à faire face à une possible maladie, mais sans plus : de quoi avez-vous besoin si vous tombez malade, ou si un proche devait tomber malade? Restez raisonnables, s'il-vous-plaît!

La Dre de Villa a expliqué que les comportements observés dans les magasins de la ville sont le résultat d'une peur, d'une anxiété causées par ces temps incertains .