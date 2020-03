COVID-19 : VIA Rail suspend ses trains longs parcours

En raison de la pandémie de COVID-19, VIA Rail a annoncé, vendredi soir, que ses trains longs parcours seraient interrompus jusqu'à nouvel ordre.

Les tracés visés sont Montréal-Halifax, Toronto-Vancouver et Prince Rupert-Prince George-Jasper. La compagnie diffusera une mise à jour sur ces tracés d'ici le 27 mars.

Les routes plus courtes, à savoir Montréal-Toronto, Toronto-Ottawa, Toronto-London-Windsor, Toronto-Sarnia, Toronto-Niagara Falls, Québec-Montréal-Ottawa, Senneterre-Jonquière et Winnipeg-Churchill, resteront en activité et conserveront leurs horaires réguliers.