Mise à jour du CISSS-AT : la FIQ rassurée

Le syndicat avait des questions à poser à la direction, mais l'employeur a été en mesure de répondre à ces questions lors du point de presse.

Le vice-président de la FIQ pour le secteur Rouyn-Noranda, Jean-Sébastien Blais, salue particulièrement la consigne de ne pas se présenter à l'urgence en cas de symptômes.

Ce sur quoi j'insisterais, c'est vraiment d'écouter les consignes en lien avec les lignes directrices, soit avant d'aller à l'urgence, d'appeler au 811 ou directement à la ligne spéciale que le gouvernement vient de mettre en place , dit-il.

Il comprend que les lignes soient engorgées et que certains perdent patience, mais il souligne que de se présenter à l'urgence peut comporter des dangers. Si les gens sont vraiment malades, c'est le 911 qu'il faut faire, pas le 811 , souligne M. Blais.

Il ajoute que la principale inquiétude des membres concerne la fermeture des autres services publics.