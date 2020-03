Le Sud-Ouest de l'Ontario prend des mesures pour faire face à COVID-19

Dans le Sud-Ouest de la province, les autorités sanitaires et municipales se préparent à l'arrivée de cas de coronavirus

Le Bureau de santé publique a tenu à rassurer les habitants de du comté. Pour l’instant, aucun cas de coronavirus n’a été détecté sur le territoire, rappelle le Dr Wajid Ahmed, médecin hygiéniste en chef.

Les municipalités de Windsor, Chatham Kent, Sarnia et Leamington ont toutefois annoncé la mise en place de nouvelles mesures de prévention. Elles basent leurs décisions sur l'évaluation actuelle du Bureau de santé du comté de Windsor Essex ainsi que sur les informations reçues des gouvernements provincial et fédéral.

La Ville de Windsor maintient l’ouverture des installations municipales, à l’exception des centres pour enfants On y va, qui fermeront leurs portes jusqu’au 5 avril. Le parc aquatique Adventure Bay limite quant à lui le nombre d’entrées à 250 personnes.

De nouvelles restrictions s’appliqueront également à la résidence Huron Lodge : seule l’équipe pourra accéder au bâtiment, et chaque visiteur sera questionné sur ses voyages récents, et son état de santé.

La ville de Chatham-Kent est la seule à déclarer un état d’urgence local, ceci afin réquisitionner du personnel en cas de besoin. Elle annonce aussi que toutes les garderies agréées seront fermées du 14 mars au 5 avril à l'exception des garderies à domicile.

Elle interdit les rassemblements de plus de 250 personnes, et demande à ce que tous les mineurs de moins de 17 ans ayant voyagé à l’étranger au cours des 14 derniers jours soient placés en isolement volontaire.

La Ville de Leamington annonce en revanche que les installations de la municipalité demeureront ouvertes et que la programmation prévue au Complexe récréatif de Leamington Kinsmen se poursuivra. Elle augmente la fréquence de nettoyage des installations de la ville, et demande aussi aux habitants de limiter les rassemblements de plus de 250 personnes.

La ville de Sarnia annonce pour sa part que le camp de jour de la semaine de relâche à la Lawrence House est annulé.

À partir de minuit vendredi soir, tous les arénas de hockey et le centre communautaire de Strangway seront fermés jusqu'au 5 avril 2020.

Actuellement, l'hôtel de ville et tous les autres services de la ville sont maintenus.

Les hôpitaux se préparent

l'hôpital Bluewater Health de Sarnia annonce pour sa part qu'un centre de dépistage ouvre dès samedi. Cela permettra aux patients symptomatiques d'éviter les urgences afin que l'hôpital puisse rester concentré sur les besoins de soins actifs les plus élevés de cette communauté , a déclaré le Dr Sudit Ranade, médecin hygiéniste, du bureau de santé publique de Lambton. Seuls ceux répondant aux critères de test seront référés.

L’Hôpital régional de Windsor et le centre de santé Erie Shores de Leamington mettent en place, dès samedi, de nouvelles mesures préventives. Les visites sont limitées à une par personne, mais cette restriction pourra être adaptée au cas par cas.

Gisèle Séguin, directrice des affaires publiques à l'hôpital régional, espère qu'un centre de test pourra être mis en place dès la semaine prochaine dans l'établissement.

Il y a un plan, depuis des mois, explique-t-elle. Alors c'est quelque chose qu'on prépare pour tout le temps. Depuis décembre. Mais les restrictions, ça arrive maintenant.

Elle explique qu'en cas d'apparition de la maladie, les soins non urgents seront stoppés pour se concentrer sur les cas prioritaires. D’autre part, l'hôpital se prépare à rappeler, au besoin, des infirmières qui sont présentement à la retraite.

Les autorités sanitaires demandent aux personnes qui n'ont pas besoin de se rendre à l'hôpital de rester chez elles.

Elles rappellent que la situation évolue très rapidement, et demandent au public de s’informer auprès des points des sites Internet officiels.