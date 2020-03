COVID-19 : Moins de projets et de financement pour le clown humanitaire Guillaume Vermette

L’organisme de clowns humanitaires de Guillaume Vermette tourne au ralenti. Des dizaines d’événements ont été annulés à l’échelle locale et au moins trois à l’étranger. La situation attriste le Trifluvien, originaire de Nicolet.

La pandémie de coronavirus a forcé le rapatriement de cinq artistes et l’annulation de billets d’avion. Tout cela a coûté environ 10 000 $ et la facture continue d’augmenter , souligne Guillaume Vermette.

Avec l’annulation des conférences qu’il devait donner au Québec, l'organisme qui envoie des clowns dans des camps de réfugiés et des orphelinats perd sa principale source de financement.

Les activités locales, c’est aussi le financement qui est affecté, donc ça nous met encore plus dans le trouble , explique-t-il.

Guillaume Vermette remet tous les cachets qu’il gagne grâce aux conférences à son organisme. Il estime les pertes liées à ces annulations à environ 10 000 $.

Depuis le début de cette crise, le clown humanitaire a reçu près de 9000 $ en dons de gens sensibles à la situation.

Le clown humanitaire Guillaume Vermette, à Trois-Rivières Photo : Radio-Canada / Luc Lavigne

Plus que le fait que le coronavirus complique les choses pour son organisme, Guillaume Vermette est surtout préoccupé par le sort de tous ceux à qui les clowns de son organisme ne pourront pas apporter un peu de bonheur.

Mes pensées avant tout vont aux réfugiés, en Europe, auprès de qui on intervenait beaucoup dans nos projets , dit-il.

Une dizaine d'artistes devaient participer aux trois projets qui ont dû être annulés. Trois autres voyages sont aussi susceptibles de ne pas avoir lieu.

Déjà, au quotidien, ces gens-là, on ne s’en occupe pas assez, malheureusement [...] et là, vu la situation, les organismes humanitaires sont en train d’évacuer de manière drastique, comme je n’ai jamais vu en 15 ans d’humanitaire, ça m’inquiète beaucoup, ça me rend triste. Guillaume Vermette, clown humanitaire

Les activités qui étaient prévues dans les écoles et CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée de la province ainsi que les formations sont toutes annulées.

On est très déçus, mais on est aussi conscients qu’on est les chanceux dans tout cela, on est en santé , affirme le clown humanitaire.

De plus, l’organisme que chapeaute Guillaume Vermette devait être officiellement lancé ces jours-ci, avec un dévoilement de nom, mais tout cela est reporté à plus tard.