Le Nord de l'Ontario se prépare à l'arrivée de la pandémie

Plusieurs municipalités et agences de santé du Nord de l’Ontario ont fait le point dans les dernières 24 heures sur leur préparation concernant la pandémie de COVID-19, en rappelant que pour l’instant un seul cas a été confirmé dans la région, à Sudbury.

Grand Sudbury

Dans l’objectif de réduire le nombre de patients qui se présentent à l’urgence, l’hôpital Horizon Santé-Nord a ouvert vendredi un centre d’évaluation de la COVID-19.

Le service de transport en commun du Grand Sudbury, GOVA, accordera une attention particulière au nettoyage et à la désinfection des autobus.

Penny Sutcliffe, médecin-hygiéniste de Santé publique Sudbury, n’a pas conseillé aux organismes de la ville de fermer leurs portes.

Penny Sutcliffe estime que les organismes vont au-delà de ses recommandations. Photo : Radio-Canada

S’il y avait des fermetures à imposer, c’est le rôle de Santé publique de s’assurer que les gens suivent nos consignes. Mais là, c’est le contraire… les organisations vont plus loin que nos consignes. Ils ont peut-être des raisons pour le faire, mais ce n’est pas en ligne avec ce qu’on a recommandé , explique-t-elle.

Brian Bigger, le maire du Grand Sudbury, a indiqué dans un communiqué qu’il se fera tester pour le coronavirus.

Étant donné les récentes nouvelles concernant un cas confirmé de COVID-19 à Sudbury provenant du congrès de l’Association canadienne des prospecteurs et entrepreneurs la semaine dernière à Toronto, j’ai trouvé qu’il était dans mon intérêt supérieur et dans celui de ma famille et de mes collègues de subir un test de dépistage de ce virus. Brian Bigger, le maire du Grand Sudbury

L’Université Laurentienne a indiqué qu’elle continuera jusqu’à nouvel ordre d’offrir ses cours en ligne plutôt qu’en salle de classe.

De son côté, le Collège Boréal a choisi pour l'instant de suspendre les cours du 16 au 20 mars.

Thunder Bay

Le maire de Thunder Bay, Bill Mauro, dit que les affaires courantes de la Municipalité continuent, pour l’instant.

Il a déclaré que le médecin hygiéniste a conseillé à la ville de ne pas prendre de mesures immédiates pour annuler les programmes ou fermer les installations.

Le maire de Thunder Bay Bill Mauro a déclaré que les réunions du conseil municipal restent ouvertes au public et que les réunions de quartier se dérouleront comme prévu jusqu'à nouvel ordre. Photo : CBC/Heather Kitching

Mais M. Mauro affirme que la ville a pris d’autres mesures de précaution.

Les voyages d’affaires du personnel ont été annulés. Tous ceux qui doivent voyager pour le compte de la ville, c’est annulé. Il existe également une possibilité de déclaration d'un état d'urgence, mais nous n’en sommes pas encore là. Bill Mauro, maire de Thunder Bay

La maison de soins de longue durée Pioneer Ridge et le complexe de logements pour personnes âgées Jasper Place ont réduit le nombre de visites et contrôlent les visiteurs pour détecter les signes de maladie.

La bibliothèque municipale a annoncé que sa programmation sera annulée jusqu’au 6 avril, mais ces succursales demeurent ouvertes.

Les personnes qui ont emprunté des livres ou d’autres ressources sont priées de les garder chez eux jusqu’à nouvel ordre. Photo : Radio-Canada / Miguel Lachance

À partir du mercredi 18 mars et jusqu'à la fin du trimestre, l'université Lakehead dispensera tous ses cours en ligne ou par d'autres moyens, plutôt qu'en classe.

Le Collège Confederation fermera dès lundi quatre campus régionaux, à Dryden, Red Lake, Sioux Lookout et Wawa, et les cours seront offerts en ligne. Les cours se poursuivront en classe au campus principal, pour l'instant.

Toutes les garderies dans les écoles du conseil public Lakehead sont fermées du 14 mars au 5 avril.

North Bay

La ville indique avoir augmenté dans les dernières semaines la fréquence et l’intensité du nettoyage et de l’assainissement dans les endroits achalandés, dont les arénas et les autobus.

Dans la mesure du possible, les portes des salles de bain sont maintenues ouvertes pour éviter de toucher les poignées et les distributeurs de serviettes en papier sont fréquemment essuyés , écrit la ville.

Tout le personnel de la ville a été informé des mesures préventives, y compris le lavage fréquent des mains. Nous nous tournerons vers le service de santé pour obtenir des directives sur les mesures supplémentaires qui pourraient être nécessaires. Communiqué de la ville de North Bay

Le maire Al McDonald limite ses contacts avec la population, car il a lui aussi assisté au congrès de l’ACPE.

Il ne présente pas de symptômes et travaille de la maison. Photo : Radio-Canada / Mathieu Grégoire

Le Centre régional de santé de North Bay a annoncé qu’il allait contrôler tous les patients et visiteurs et restreindre l'accès au site du 50 College Drive à North Bay.

À compter de ce soir à 20h00 (13 mars), et jusqu’à nouvel ordre, l'accès public au 50 College Drive ne sera possible qu’à l’entrée du service des urgences.

L'Université Nipissing offrira elle aussi ses cours seulement en ligne jusqu'à la fin du semestre.

Sault-Sainte-Marie

La ville de Sault-Sainte-Marie indique dans un communiqué qu’elle continue de surveiller de près la situation du nouveau coronavirus.

La ville dispose d’un plan d’intervention en cas de pandémie qui est révisé régulièrement.

Nous travaillons avec Santé publique Algoma sur la planification et la préparation de niveaux de mobilisation accrus, et nous évaluons quotidiennement la nécessité de ces actions , a indiqué un porte-parole de la Ville, Jordan Allard.

La santé et la sécurité des membres de la communauté restent notre principale priorité. Nous avons suivi et continuerons à suivre les conseils des experts en santé publique concernant les mesures appropriées pour faire face à la pandémie de COVID-19 , a déclaré le maire Christian Provenzano.

Bien qu’un certain nombre de résidents du district d’Algoma aient été testés, aucun résultat positif n’a été obtenu jusqu’à présent, souligne Jennifer Loo, médecin hygiéniste adjointe pour Santé publique Algoma.

Pour toutes les personnes qui ont subi des tests, Santé publique Algoma travaille en étroite collaboration avec les prestataires de santé locaux pour surveiller la santé de ces personnes et pour leur donner des conseils sur l’auto-isolement.

Timmins

Le Dr Harry Voogjarv, médecin-chef de l’Hôpital de Timmins et du district, indique que l’établissement a commencé à se préparer dès les premiers rapports sur le nouveau coronavirus.

Depuis lors, nous avons mis en œuvre notre Plan de lutte contre la pandémie et nous avons rencontré toutes les équipes à l’hôpital qui pourraient être touchées par la pandémie, y compris le personnel à l’admission, au triage et au Service des urgences. Harry Voogjarv, médecin-chef de l’Hôpital de Timmins et du district

Jodie Russell, Coordonnateur de lutte contre les infections/gestion des risques, ajoute Nous sommes prêts si de premiers cas surviennent, mais nous avons dû apporter quelques changements. Par exemple, nous avons limité l’accès public à l’hôpital à un maximum de deux visiteurs par patient.

Comme plusieurs autres établissements de santé l’hôpital de Timmins et du district surveillera de près les gens qui s'y présentent. Photo : Radio-Canada / Jean-Loup Doudard

La bibliothèque municipale de Timmins a décidé d’annuler les activités prévues dans ses succursales jusqu’à nouvel ordre, mais celles-ci demeurent ouvertes.

Kapuskasing

Selon le directeur général de Kapuskasing, Guylain Baril, rien n'a été annulé pas la municipalité pour le moment. On ne planifie pas de le faire à court terme, mais on doit se pencher sur quels seraient les critères qui nous apporteraient à le faire.

Hearst

L'hôpital Notre-Dame de Hearst a décidé de fermer totalement ses portes aux visiteurs.

Le but de cette mesure n'est pas de semer la panique au sein de la communauté, car il n'y a pas raison de s'en faire outre mesure pour le moment , explique le directeur général de l'hôpital, Jacques Doucet, dans un communiqué.

Il ajoute que cette décision a pour objectif de protéger les patients vulnérables.

Comme plusieurs autres établissements d'enseignement postsecondaire, l'Université de Hearst a pris la décision d’offrir tous ses cours en ligne à compter de maintenant, et ce, jusqu’à la fin du semestre.