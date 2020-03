Les compagnies aériennes frappées de plein fouet par la crise de la COVID-19

Les transporteurs aériens tirent la sonnette d'alarme : ils font face à une vague massive et croissante d’annulation de vols, qui a pris de l'ampleur avec la fermeture des frontières américaines aux voyageurs en provenance de l'Europe et les annulations en cascade d’événements culturels et sportifs dans le monde.

Fondamentalement, il n’y a plus de nouvelles réservations , explique Chris Rauenbusch, président de la section locale 4070 du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), qui représente le personnel de cabine de WestJet et de sa filiale à bas prix Swoop.

Conséquence : la santé financière des compagnies aériennes se dégrade rapidement. La direction de WestJet soutient que, faute de réservations, les activités de l’entreprise deviennent rapidement insoutenables .

Des mesures de réduction des coûts sont envisagées : gel des embauches et offres de départ volontaire. Le syndicat qui représente les agents de bord de WestJet s’attend à une mise à pied de la moitié du personnel de l’entreprise. Déjà, le voyageur européen Air-France-KLM va supprimer jusqu’à 2000 emplois pour assurer sa viabilité financière.

Assistance financière

Aux États-Unis, les trois plus grosses compagnies aériennes, Delta Air Lines, American Airlines et United Airlines, demandent au gouvernement américain de les aider financièrement et éviter ainsi la mise à pied de dizaines de milliers d’employés.

Les transporteurs américains doivent se conformer à la décision de l'administration Trump de suspendre les liaisons aériennes avec l'Europe continentale.

Le président de Delta, Ed Bastian, espère obtenir rapidement un soutien de Washington pour aider l'industrie à traverser cette période. Nous n’avons jamais vu la demande chuter aussi rapidement , explique-t-il.

L’Association internationale du transport aérien, dont les compagnies aériennes membres représentent 82 % du trafic aérien mondial, estime que les pertes de revenus de l'industrie pourraient dépasser les 150 milliards de dollars.