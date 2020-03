Le Nouveau-Brunswick annonce la fermeture des écoles

La réouverture prévue des établissements d'enseignement est fixée au 30 mars, mais la situation sera réévaluée sur une base permanente.

Services de garde maintenus

Les services de garde et les garderies éducatives situées dans les écoles resteront ouverts pour l’instant. La situation sera plus tard réévaluée.

Les services de garde sont considérés comme essentiels et resteront ouverts pour le moment. Blaine Higgs, premier ministre du Nouveau-Brunswick

La directive concernant toutes les personnes qui ont voyagé à l’étranger le 9 mars, ou après cette date, demeure en vigueur. Ces voyageurs doivent éviter de se rendre dans les garderies éducatives pour une période de 14 jours.

Le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs, annonce la fermeture des écoles publiques de la province par mesure préventive pour limiter la propagation potentielle la COVID-19. Photo : Radio-Canada

La médecin-hygiéniste en chef de la province ne recommandait pas la fermeture des garderies, comme le risque pour les jeunes enfants de contracter la maladie est plutôt faible.

Les garderies devraient garder l’œil ouvert en ce qui a trait au virus en demandant aux parents si leur enfant se sent mal et s’ils ont voyagé au cours des 14 derniers jours , a-t-elle toutefois ajouté.

Elle avait indiqué plus tôt vendredi qu’elle appuierait la décision du gouvernement de fermer les écoles, qui ne relève pas de la Santé publique.

Ailleurs au Canada

En fermant les écoles, la province emboîte donc le pas à l'Ontario et au Québec. L'Ontario a décrété jeudi la fermeture de toutes ses écoles publiques de niveau primaire et secondaire jusqu'au 5 avril. L'Ontario est la province canadienne la plus touchée par la pandémie de coronavirus. Au Québec, les écoles, les cégeps et les universités seront fermés pour deux semaines.

À ce jour, les provinces de l’Atlantique comptent un cas confirmé de COVID-19. Au Canada, le risque global de contagion demeure faible et un seul décès − en Colombie-Britannique − a été recensé à ce jour en lien avec la COVID-19.