Le NPD réclame de l'argent pour l'élargissement des 68 derniers km de la route 69

À quelques semaines du budget provincial, le député de Sudbury Jamie West interpelle le gouvernement quant au financement des travaux d’élargissement de la route 69. Il espère pouvoir bientôt circuler sur une route à quatre voies entre Sudbury et Parry Sound.

Le chantier visant à élargir la route, qui a été lancé au début des années 2000 par les libéraux, a laissé un tronçon de 68 kilomètres à deux voies entre Key River et Parry Sound.

La province s’affaire présentement à élargir un segment de 11 kilomètres au sud d’Alban. Celui-ci devrait être terminé en 2021.

Si on ne s’engage pas bientôt à compléter ce dernier segment, tout l’équipement qui est déjà sur place sera déplacé ailleurs. Et le coût de tout rapatrier la machinerie rendra le projet encore plus dispendieux , estime Jamie West, qui représente la bannière du NPD à Queen's Park.

La Chambre de commerce du Grand Sudbury milite depuis longtemps pour l'élargissement de la route 69. Ils ont récemment envoyé une lettre au gouvernement Ford afin qu’une enveloppe soit réservée à cet effet au prochain budget

Ça va notamment permettre aux commerces de prévoir avec plus de précision quand leurs commandes arriveront à Toronto. Parce que lorsqu’il y a un accident, tout ferme! Bryan Welsh, président de la chambre de commerce

Pas d’engagement financier

Depuis son entrée au pouvoir, le gouvernement progressiste-conservateur n'a fait part d'aucun engagement financier pour compléter l’élargissement de la route 69.

En mai dernier, le gouvernement fédéral s’est engagé à offrir 169 M$ pour des travaux sur la route 69. La somme proviendra du Nouveau Fonds Chantiers Canada et est offerte à la province sous un modèle de coûts partagés.

Questionné à savoir s’ils allaient rejoindre le gouvernement fédéral dans leur effort de financement, un porte-parole du ministère des Transports de l'Ontario a répondu par courriel que les décisions de financement ne sont pas finalisées .

Le ministère affirme toutefois travailler à recueillir les autorisations nécessaires afin de compléter l'élargissement du dernier tronçon de la route 69.