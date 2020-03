Des chambres à pression négative prêtes au CISSS du Bas-Saint-Laurent pour la COVID-19

Le Dr Sylvain Leduc affirme que le CISSS Centre intégré de santé et de services sociaux recense présentement les salles à pression négative où l’on pourrait accueillir des patients atteints du coronavirus. Ces chambres sont spécialement conçues pour réduire au maximum les risques de contagion.

À l’heure actuelle, le CISSS Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent en dénombre 20. Au besoin, d'autres chambres du genre pourraient être aménagées.

Le directeur de la santé publique du Bas-Saint-Laurent, Dr Sylvain Leduc. Photo : Radio-Canada

Le Dr Leduc confirme que le réseau de santé de la région est en mesure de prendre en charge d’éventuels patients atteints de la COVID-19.

Par contre, si des patients doivent être hospitalisés sur une longue durée, ils seront redirigés vers les quatre centres qui ont été désignés, dont notamment celui de l’Institut de cardiologie et de pneumologie de Québec.

Du personnel supplémentaire?

Dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre, le Dr Sylvain Leduc explique qu’il est difficile de faire appel à plus de personnel. Il explique que le CISSS Centre intégré de santé et de services sociaux mobilise déjà l’ensemble de ses troupes pour affronter une éventuelle propagation du virus ici.

On n’aura pas plus de personnel, mais on pourrait réduire progressivement certains services. On va concentrer notre mission vers le plus urgent et le plus important , affirme-t-il.

Appel au calme

Bien que le Dr Leduc comprenne que les gens se ruent vers les denrées non périssables, il explique que ce n’est pas nécessaire pour l’instant.

Les actions qui sont pertinentes en ce moment, c’est de réduire le contact avec des grands groupes et dans des espaces clos ainsi que de respecter l’étiquette respiratoire , explique-t-il. Il rappelle l’importance de bien se laver les mains.

Le directeur de la santé publique confirme par ailleurs qu’aucun cas n’a été détecté au Bas-Saint-Laurent pour le moment.