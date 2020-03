Une entreprise alimentaire de Hearst prend de l’expansion

Moins d’un an après avoir lancé son entreprise offrant des repas santé, une jeune entrepreneure de Hearst connaît un tel succès qu’elle agrandit son marché.

La propriétaire de Risotto & co., Chantal Macameau, a conclu un partenariat avec l’épicerie Coop de Moonbeam pour y distribuer une partie de ses produits: des sushis.

Des sushis de Risotto et co. sont maintenant disponibles, sur commande, à l'épicerie coop de Moonbeam. Photo : Radio-Canada / Francis Bouchard

Les gens sont invités à faire leurs commandes à l’avance et les sushis seront livrés une fois par mois dans un premier temps.

L'entente fait aussi le bonheur de la gérante de l'épicerie, Lilianne Jacques.

Du sushi, les gens aiment bien ça et ce n’est pas un produit que je peux faire en magasin. Ça va faire fureur, j’en suis certaine. Lilianne Jacques, gérante, Épicerie coop de Moonbeam

Les gens de la région de Hearst peuvent déjà se procurer ses mets grâce à des commandes en ligne sur le site web du commerce ou à quelques points de vente dans la communauté, dont un dépanneur et un centre d’entraînement physique.

Mise sur pied en juillet dernier, l’entreprise de Chantal Macameau ne fait que grandir depuis ce temps avec de nouveaux produits et de nouveaux services, comme celui de traiteur.

L’entrepreneure de 31 ans dit avoir écouté ses clients.

Ce qui est plaisant de travailler dans une petite communauté, c’est que les gens nous partagent beaucoup leurs opinions sur nos plats. Chantal Macameau, propriétaire de Risotto & co.

Chantal Macameau n’est pas une novice de l’entrepreneuriat puisqu’elle a déjà eu une entreprise d’esthétique à Hearst.

Chantal Macameau connaît un grand succès avec l'entreprise qu'elle a lancée en juillet dernier seulement. Photo : Radio-Canada / Francis Bouchard

Par la suite, elle a poursuivi ses études et a obtenu un baccalauréat en psychologie à l’Université de Hearst, avant de travailler dans le domaine du counselling.

Le bien-être des gens a toujours été une passion pour moi. J’ai décidé de continuer de prendre soin des gens en leur procurant des petits plats santé , affirme Chantal Macameau.

Celle-ci dit qu’elle a commencé à cuisiner des repas santé après avoir combattu un trouble de l’alimentation.

Si j’avais un besoin, sûrement qu’il y avait d’autres personnes qui pouvaient en bénéficier , souligne-t-elle.

L’entrepreneure utilise des légumes frais et des produits sans gluten. La plupart sont également sans lactose et sans noix et il y a aussi une offre végétarienne.

Chantal Macameau par ailleurs prévoit un projet d’expansion important dans les prochains mois à Hearst.