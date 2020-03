Branle-bas de combat dans les agences de voyages

Avec d’importantes restrictions sur les voyages dans certains pays et l’impact d’une quarantaine de 14 jours à la maison au retour, bon nombre de voyageurs sont contraints de modifier leur projet de voyage.

Martin Beauvais, propriétaire associé au Club voyages Lavoie de Val-d’Or, n’hésite pas à parler d’une crise dans l’industrie depuis plus de 48 heures. Que ce soit par téléphone ou par messages, on ressent vraiment la crainte des gens, lance-t-il. Ils veulent savoir quelles sont les solutions, quelles sont les alternatives. Toutes les compagnies n’ont pas les mêmes règles d’annulation ou de report des voyages. Ça devient donc un casse-tête épouvantable.

Martin Beauvais, propriétaire associé de Club Voyages Lavoie de Val-d'Or Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Même son de cloche de la part de Caroline Fournier, propriétaire de Voyages Brunet de Val-d’Or. On gère par ordre de priorité, en commençant par ceux qui ont des départs dans les prochains jours, explique-t-elle. C’est sûr que, présentement, on déconseille tout voyage. L’agence a d’ailleurs dû annuler un voyage de groupe prévu à la fin mars. On veut avant tout protéger nos clients. Par contre, ça ne sert à rien pour l’instant d’alarmer pour un voyage prévu en mai. On demande aux gens de ne pas embourber nos lignes si leur besoin n’est pas urgent.

Les voyageurs à l’étranger

Les agences de voyages doivent aussi gérer certaines craintes exprimées par des voyageurs déjà partis à l’étranger.

On n’a pas eu beaucoup d’appels de gens en voyage, mais je ne suis pas sûr qu’ils passent de belles vacances. Ils se posent sûrement des questions sur la situation à leur retour , note Martin Beauvais.

Les gens qui sont partis avant les annonces sont protégés par leurs employeurs, qui vont compenser les 14 jours de quarantaine à la maison, je ne suis pas inquiète. Mais c’est sûr qu’on y va au jour le jour avec tous nos clients , ajoute Caroline Fournier.

Impacts financiers

La crise aura évidemment des impacts financiers pour les agences de voyages elles-mêmes, qui ne vendront pas beaucoup de forfaits au cours des prochains mois.

Présentement, on ne vend pas des voyages, on gère une crise, se désole Martin Beauvais. C’est le cas pour toutes les agences de voyages, mais aussi pour un paquet de PME dans tous les domaines. On creuse un gros trou et il va falloir avoir du soutien. Mais quand on va à la guerre, c’est pour la gagner. Je sais qu’on va s’en sortir avec du positif.