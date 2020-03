La Société des traversiers annonce des mesures pour limiter la propagation du coronavirus

La STQSociété des traversiers du Québec demande ainsi à ses clients de demeurer à bord de leur voiture pendant les traversées dans la mesure du possible. Cette demande concerne toutes les traverses, notamment celle entre Tadoussac et Baie-Sainte-Catherine, mais pas celle entre Matane et la Côte-Nord, où cette pratique est interdite puisque le navire F.-A.-Gauthier est un navire à pont fermé.

On prévoit aussi renforcer les mesures d’hygiène en augmentant la fréquence du nettoyage des espaces communs achalandés. Du personnel supplémentaire a été embauché à cet effet.

Les passagers de traverses comme celle de Tadoussac sont invités à rester à bord de leur voiture. Photo : Radio-Canada / Marlène Joseph-Blais

Ce sont les mesures que nous avons mises de l’avant pour le moment, mentionne le porte-parole de la STQSociété des traversiers du Québec , Alexandre Lavoie. On va voir comment ça va évoluer, ce que la Santé publique va nous recommander de faire.

Puisqu’on est en basse saison, on n’anticipe pas d’enjeux majeurs pour la traverse Matane-Côte-Nord. Alexandre Lavoie, porte-parole de la STQ

Possibles perturbations par manque de personnel

Par ailleurs, des perturbations de service pourraient survenir aux différentes traverses.

La STQSociété des traversiers du Québec recense actuellement lesquels de ses employés ont voyagé à l'étranger récemment. Dépendamment du nombred'employés à placer en isolement préventif, elle pourrait faire face à un manque de personnel accrédité.

À bord des navires, il doit toujours avoir un certain nombre de gens brevetés, ce qu’on appelle l’effectif minimal du navire , explique Alexandre Lavoie.

Ces gens-là doivent être en poste pour qu’on ait l’autorisation de Transport Canada pour opérer le navire. Actuellement, on doit composer avec les isolements volontaires et les fermetures d’écoles et de services de garde. On va devoir réorganiser l’affectation des gens pour s’adapter , souligne M. Lavoie.

Avec les informations de Nicolas Lachapelle