COVID-19 : un deuxième cas présumé en Saskatchewan

Il s’agit d’une personne sexagénaire ayant voyagé en Oregon, aux États-Unis.

L’individu en question a été testé le 10 mars, à Saskatoon, et est actuellement en isolement à la maison.

Le médecin-hygiéniste en chef de la Saskatchewan, le Dr Saqib Shahab, annonce de nouvelles mesures, qui entreront en vigueur le 16 mars prochain, afin de prévenir la propagation du virus.

En excluant les écoles, les universités et les lieux de travail, il demande à ce qu’il n’y ait plus de rassemblements de plus de 250 personnes.

Pour l’instant, le Dr Saqib Shahab affirme qu’il n’y a toujours aucun plan mis en vigueur quant à la possibilité de fermer les écoles, mais le gouvernement dit suivre l’évolution de la situation de près.

Il mentionne également que l’Autorité de santé de la Saskatchewan prépare actuellement un plan ayant pour but de mettre sur pied des centres de dépistage au cours des prochains jours, entre autres à Regina et à Saskatoon.

Néanmoins, le médecin-hygiéniste en chef de la province déclare que le risque de transmission de la COVID-19 demeure bas dans la communauté, « mais cela pourrait changer rapidement » et « nous essayons de prévenir une hausse de cas. »

De son côté, le premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe, prévoit que de plus en plus de gens se feront tester au cours des prochains jours .

Nous ne pouvons pas éliminer le risque, mais nous pouvons le réduire. Scott Moe, premier ministre de la Saskatchewan

Ce dernier a également réitéré que le dépôt du budget se fera comme prévu le 18 mars prochain. Cela se fera toutefois sans la présence du public. Seuls les médias, les députés et les membres du personnel de l’Assemblée législative seront admis.

Recommandations de la province

Le Dr Saqib Shahab conseille aux gens de réviser leurs plans de voyage. Il demande aussi à ceux qui ont voyagé à l’étranger de surveiller s’ils présentent des symptômes sur une base régulière. Au moindre symptôme, même une petite toux, isolez-vous.

Scott Moe a aussi recommandé à plusieurs reprises que les citoyens prennent des précautions, comme garder une certaine distance sociale. Selon lui, il s’agit d’une « responsabilité personnelle » d’adopter de telles habitudes.

Avec les informations d'Emmanuelle Poisson