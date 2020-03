Coronavirus : des hôpitaux et CHSLD du Québec restreignent ou interdisent les visites

Dans l'espoir de contrer la pandémie de coronavirus, des centres intégrés de santé et de services sociaux de la province resserrent considérablement les règles entourant les visites aux patients de centres hospitaliers et de soins de longue durée, et ce, pour une durée indéterminée.

Il est à noter que le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec n'a pas donné de directive destinée à limiter les visites dans les établissements, laissant aux centres intégrés, universitaires ou pas (CIUSSS et CISSS) le soin de les édicter à leur guise.

Cela dit, pour l'ensemble des établissements du réseau, les règles suivantes s'appliquent en fonction des mesures annoncées jeudi par le gouvernement de François Legault :

s'isoler pour une période de 14 jours si l'on revient de l'étranger,

ne pas faire de rassemblement de plus de 250 personnes;

respecter des mesures de base d'hygiène, telle que se laver les mains fréquemment;

de plus, les activités de formation jugées non essentielles et les voyages professionnels sont proscrits.

Selon les endroits, donc, les règles varient. Les régions qui ne figurent pas dans ce qui suit n'avaient pas adopté de règles particulières à venir jusqu'au vendredi 13 mars, en après-midi.

Dans l'est de Montréal

Sur le territoire du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de l'Est-de-l'Île-de-Montréal, seul le personnel aura désormais accès aux résidents et aux patients des hôpitaux et des centres hospitaliers de soins de longue durée (CHSLD).

Ces mesures visent à protéger nos clientèles les plus vulnérables , explique Sylvain Lemieux, président-directeur général de ce CIUSSS de la métropole.

Au total, ce centre regroupe 26 installations qui servent une population d'un demi-million de Montréalais.

Jusqu'à nouvel ordre, donc, les patients des hôpitaux Maisonneuve-Rosemont et Santa-Cabrini, ceux de l'Institut universitaire en santé mentale et les résidents des CHSLD ne pourront pas avoir de visites.

Seules les visites effectuées pour des raisons humanitaires , c'est-à-dire les naissances et les soins de fin de vie, seront permises. D'autres raisons pourront être invoquées pour visiter un proche, mais ces permissions spéciales seront gérées à la pièce , explique M. Lemieux.

Le message global, c'est qu'on limite l'accès , résume le PDG.

Le CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal compte 15 000 employés, et leurs allées et venues sont restreintes aussi. On concentre l’accès du personnel aux mêmes entrées pour assurer un certain contrôle de la circulation à l’intérieur de nos établissements , dit M. Lemieux.

Un coup de fil avant une visite à domicile

Le protocole encadrant la centaine de visites à domicile qu'effectue le personnel de ce CIUSSS a aussi été resserré. Dorénavant, avant chaque visite, le CIUSSS appelle la personne à domicile pour vérifier les éléments suivants : cette personne revient-elle de voyage? A-t-elle été en contact avec quelqu’un qui présentait des symptômes d’allure grippale?

Si la réponse à l'une ou l'autre de ces questions est affirmative, le CIUSSS équipe son personnel du matériel nécessaire à sa sécurité sanitaire. De cette manière, les soins essentiels d'hygiène et de plaie pourront continuer à être prodigués.

Le CIUSSS a décidé de ce resserrement des règles en concertation avec les médecins, les infirmières et les syndicats d'employés, affirme Sylvain Lemieux, qui dit être en contact avec les responsables ministériels pour suivre l'évolution de la pandémie de COVID-19.

Les ambulanciers de la région de Québec se préparent à d’éventuels cas de coronavirus Photo : Radio-Canada

Montréal, Estrie et Montérégie

Au CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal, ce sont les patients des hôpitaux Notre-Dame et de Verdun qui se voient privés de visites.

Les résidents des CHSLD, de l'Hôpital chinois, de l'Institut universitaire de gériatrie et de l'Institut de réadaptation Gingras-Lindsay peuvent recevoir des visiteurs, à la condition toutefois que ces derniers n'aient pas voyagé hors du pays dans les 14 jours et qu'ils ne présentent aucun des symptômes s'apparentant à la grippe ou au rhume.

En Estrie, le Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS) effectue de manière accrue la désinfection de ses aires publiques.

Pour éviter le risque de propagation, nous accepterons un seul visiteur par usager dans toutes nos installations, sauf pour des raisons humanitaires , a fait savoir la direction du CHUS par communiqué, vendredi.

Au CISSS de la Montérégie-Est, qui regroupe notamment les hôpitaux Pierre-Boucher, Honoré-Mercier et Hôtel-Dieu-de-Sorel, on restreint les visites comme suit :

Un seul visiteur par usager pourra être admis;

Aucun visiteur de moins de 14 ans ne sera admis;

En natalité, seuls le conjoint ou la personne significative seront admis;

Les usagers qui reçoivent des soins en fin de vie peuvent toujours recevoir plus d'un visiteur simultanément;

Dans les centres d'hébergement, la visite d'un proche aidant est toujours permise.

Le CISSS de la Montérégie-Ouest n'autorise les visites que pour des motifs humanitaires dans ses trois hôpitaux, ses onze CHSLD et ses unités de réadaptation fonctionnelle intensive (URFI).

Au CISSS des Îles-de-la-Madeleine, certaines activités sont suspendues et deux personnes à la fois, seulement, seront admises lors de visites aux patients et aux résidents.