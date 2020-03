Le Yukon et les T.N.-O. privés d’Internet vendredi

Northwestel, le fournisseur d’Internet dans le nord du Canada, affirme qu’une ligne de fibre optique a été coupée dans le nord de la Colombie-Britannique, ce qui compromet l’accès à Internet, les services de télévision et les services interurbains au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et dans le nord de la Colombie-Britannique.

Northwestel en a fait l’annonce deux heures et demie après la panne. Le service cellulaire et les appels locaux à partir de ligne fixe sont toujours fonctionnels, affirme un porte-parole de la compagnie, Andrew Anderson.

Il avance que les clients devront s’attendre à une panne de service qui pourrait durer « plusieurs heures ».

Des pannes ont été signalées sur Twitter à Fort Nelson, en Colombie-Britannique, ainsi qu’à Level, en Alberta.

Plus tôt vendredi, Northwestel a confirmé que les clients des T.N.-O. et du Yukon faisaient l’expérience de mauvais réseau Internet et de téléphone cellulaire.

Selon Andrew Anderson, l’accès à Internet par les téléphones cellulaires est également limité.

Le Nunavut n’est pas touché par cette interruption de service puisqu’il utilise un réseau satellite séparé.

La GRC des Territoires du Nord-Ouest a annoncé dans un communiqué de presse vendredi que les citoyens peuvent utiliser leur ligne fixe à la maison afin de composer le 911 en cas d’urgence.