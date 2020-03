Salles vides, spectacles annulés et artistes en mode « solution »

« L’idée, c’est de réfléchir à la façon dont on peut assurer des revenus à des artistes pendant la période de la crise », soutient le magicien Daniel Coutu. Ce dernier cherche notamment à sécuriser les 130 000 dollars que pourrait perdre son entreprise de gestion artistique, alors que les contrats raturés s’accumulent et que les lieux de diffusion ferment leurs portes face au coronavirus.

L’artiste et homme d’affaires Daniel Coutu rappelle d’emblée le bon vouloir de la communauté culturelle d’Ottawa-Gatineau. Cette dernière a réagi rapidement face aux directives gouvernementales du Québec et de l’Ontario demandant l’annulation des rassemblements de plus de 250 personnes à l’intérieur d’un bâtiment.

On entreprend les meilleures actions pour, d’un côté, assurer la santé des gens, mais aussi assurer une continuité dans les revenus des artistes et des équipes , indique celui qui veut sensibiliser face à l’importance d’assurer une stabilité financière pour l’industrie culturelle.

Le magicien suggère entre autres à ses collègues de présenter des prestations en webdiffusion. Il a lui-même mis en ligne une captation vidéo de l’un de ses anciens spectacles en proposant au public de le louer moyennant des frais pour soutenir sa démarche artistique pendant la crise .

C’est ma job de me "revirer de bord" et trouver les meilleures solutions! Daniel Coutu, magicien et président des Productions Prestigo

Parmi les solutions à considérer pour minimiser l’insécurité financière du milieu, M. Coutu propose notamment au public d’attendre un peu avant de réclamer le remboursement de billets pour des spectacles qui n’ont pas lieu dans les trois prochaines semaines, voire le prochain mois.

Si on laisse le temps aux producteurs, aux diffuseurs et aux artistes de se parler pour déterminer un calendrier réaliste, on va pouvoir assurer la stabilité de l’écosystème culturel , croit-il.

Minimiser les pertes financières

L’entreprise de Daniel Coutu a les reins solides, selon lui, mais ce n’est pas le cas de tous ses consoeurs et confrères du milieu. L’artiste insiste pour rappeler que la majorité des artistes, techniciens et professionnels de la scène culturelle sont majoritairement des travailleurs autonomes.

Les mesures qui seront mises en place devront tenir compte de cette réalité-là, de ce statut de travailleur-pigiste. Daniel Coutu, magicien et président des Productions Prestigo

Pour les Productions Prestigo, les mesures annoncées jeudi empêchent néanmoins la tenue d’une centaine de spectacles prévus sur 30 jours par 6 artistes, incluant ses propres représentations.

Ce sont 130 000 dollars à reporter. On ne les déclare pas perdus encore , nuance le président.

Il précise que son équipe travaille en étroite collaboration avec les institutions scolaires et les salles de spectacles afin de trouver d’autres dates pour reprendre les spectacles.

La Maison de la culture de Gatineau ( MCGMaison de la culture de Gatineau ) oeuvre dans le même sens pour réduire l’impact financier sur son institution, mais également sur le portefeuille des artistes.

Le conseiller aux communications de la MCGMaison de la culture de Gatineau , Martin Vanasse, confirme que l’équipe de programmation tente de réchapper le plus de spectacles possible . Ses membres contactent les producteurs de chacun des 30 événements qui ont dû être annulés suivant lasuspension des activités jusqu’au 13 avril, en évaluant la possibilité de les reporter.

Un arrêt de 30 jours comme ça dans la programmation d’une salle de spectacles, c’est immense, c’est incroyable, c’est du jamais vu et ça demande une gymnastique incroyable! Martin Vanasse, conseiller aux communications de la MCG

M. Vanasse, mentionne que les 20 000 détenteurs de billets touchés ont la possibilité d’être remboursés ou de réserver des billets pour les représentations supplémentaires que l’équipe réussira à ajouter au calendrier.

Tout est fait dans la perspective où on veut soutenir le milieu. S’il y a un mot qui se dégage de tout ça, c’est '' solidarité '', autant de la part des spectateurs que des diffuseurs , explique-t-il.

De son côté, la directrice générale de l’Association des théâtres francophone du Canada, Geneviève Pineault, souligne que les membres constatent déjà une diminution des achats de billets et de la fréquentation dans les salles.

Elle tient à préciser que derrière chaque spectacle annulé se cache une série de dépenses déjà encourues par les compagnies de théâtre.

Vendredi, c’est à titre de spectatrice qu’elle a interpellé le public pour le sensibiliser à la situation précaire dans laquelle se trouvent les artisans du milieu culturel. Sur son compte Facebook, Mme Pineault a lancé le mot clic #jappuie en suggérant aux détenteurs de billets - qui ont les moyens de le faire - de renoncer au remboursement pour transformer leur achat en don.

Ces compagnies-là ont besoin d’aide. Ces artistes-là ont besoin d’aide. Donc, je pense qu’on peut appuyer le milieu , croit la femme de théâtre.

À l’approche du 27 mars, journée mondiale du théâtre au cours de laquelle il y aura probablement peu ou pas de pièces présentées sur les planches, Geneviève Pineault espère que la solidarité, elle, continuera.

