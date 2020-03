COVID-19 : Cineplex réduit le nombre de clients admis dans ses cinémas

Avec cette réduction de la capacité, les cinéphiles pourront choisir de ne pas s’asseoir à côté d’autres clients, affirme la porte-parole Sarah Van Lange. Nous voulons permettre aux membres de notre public d’être plus éloignés les uns des autres s’ils le souhaitent , précise-t-elle.

Rappelons que les provinces canadiennes ont imposé des restrictions de rassemblements; au Québec, en Alberta et en Ontario, les événements de plus de 250 participants ont été annulés.

La porte-parole de Cineplex dit que la santé des clients et des employés est une priorité et que l’entreprise se conformera à toutes les restrictions imposées par les provinces et le gouvernement fédéral.

Nous continuons à suivre les directives des autorités canadiennes de santé publique en ce qui concerne l’exploitation de nos cinémas, nos emplacements de divertissement et nos bureaux dans tout le pays , dit Mme Van Lange.

Cineplex ajoute par ailleurs avoir amélioré ses protocoles de nettoyage.

La compagnie demande également aux clients qui « ne se sentent pas bien, ou qui ont des symptômes du rhume ou de la grippe » de ne pas aller au cinéma.

L’entreprise ajoute qu’elle suivra l’évolution de la situation et pourrait modifier ses opérations, sans préciser si elle choisira de fermer tous ses cinémas.

En Italie, en Belgique et dans d’autres pays européens, plusieurs salles de cinéma ont fermé leurs portes au cours des derniers jours en raison de la pandémie de COVID-19.