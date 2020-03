COVID-19 : restriction sur des produits de base à Fermont

L’achalandage exceptionnel est une réaction aux indications gouvernementales pour de possibles mises en quarantaine pour lutter contre la propagation du coronavirus, indique la contrôleuse de la Coop de Fermont, Sonia Bourdeau.

On a dû limiter les produits afin de pouvoir desservir toute la population et non pas seulement certains clients, donc on a limité les produits essentiels, la viande, le lait et les œufs, à deux par clients , raconte Mme Bourdeau.

Certains produits ne sont carrément plus sur les tablettes. Il ne reste plus un seul rouleau de papier de toilette à la Coop de Fermont.

Étant donné la tempête qui sévit sur la Côte-Nord, la Coop attend son prochain réapprovisionnement seulement dimanche.

À 25 minutes de route de là, au IGA de Labrador City, les tablettes se vident également.

Des étagères du IGA de Labrador-City sont également presque vides. Photo : Sarah-Gabrielle Boulay

Une partie de la route 389 menant à Fermont est fermée en raison des conditions météorologiques.