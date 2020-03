Annulation de plusieurs activités francophone en Alberta

Plusieurs activités francophones ont été annulées à la suite de la décision du gouvernement albertain de limiter les rassemblements de plus de 250 personnes.

Jeux de la Francophonie

Cette année, Les Jeux de la Francophonie de l'Alberta comptaient 609 inscriptions et devenaient ainsi la plus grande édition depuis sa création. Les jeunes de la 7e à la 12e année s’y rencontrent habituellement le temps d’un week-end pour rivaliser en sport et en art.

Mais cette année, les nouvelles mesures visant à freiner la propagation du COVID-19 dans la province ont forcé les organisateurs à annuler l’événement.

Tout le monde a le coeur gros ce matin, mais on n’a pas le choix de faire passer la sécurité de nos membres avant tout , explique la directrice générale de la Fédération du sport francophone de l’Alberta (FSFA), Céline Dumay.

Puisque les élèves sont amenés à dormir dans les écoles le temps de la compétition, la complexité logistique autour de l’organisation ne permettrait pas de reporter l’événement.

C’est très difficile de reporter les Jeux parce qu’on travaille en partenariat avec des écoles qui ont des emplois du temps très chargé et c’est une logistique qui est énorme , souligne-t-elle.

Cabane à sucre

Le même sort a été réservé aux cabanes à sucre prévues cette fin de semaine à Calgary, Lethbridge, Bonnyville et Saint-Paul.

Ça fait au-dessus de 40 ans qu’à Bonnyville ils ont la cabane à sucre et je ne crois pas que ça ait déjà été annulé. Christine St-Laurent, directrice générale, ACFA de Bonnyville-Cold Lake

La décision est toutefois arrivée au bon moment, assure-t-elle, puisqu’elle a permis à l’organisme de minimiser tous les efforts de bénévoles dans la mise en place des infrastructures reliées à la cabane à sucre de Bonnyville et l’achat de nourriture.

Du côté de Saint-Paul, qui avait déjà vu son activité cabane à sucre reporté à cause du froid le Jour de la famille, toutes les activités de l’ ACFAAssociation canadienne-française de l'Alberta seront annulées jusqu’à nouvel ordre.

Même chose du côté de l’ ACFAAssociation canadienne-française de l'Alberta d’Edmonton qui suspend toutes ses activités de regroupement communautaire.

Galala d’Edmonton

Le Galala prévoyait des spectacles cette fin de semaine en plus de spectacles scolaires lundi et mardi. Les spectateurs étaient attendus par centaines. Les responsables de l’organisation ont décidé d'annuler l’événement le temps que les mesures s’assouplissent.

Tout le monde est très reconnaissant de la décision qu’on a dû prendre. Jusqu'ici, la réaction de tous les participants, des parents et du public a vraiment été positive. Matthieu Damer, directeur général, Centre de développement musical

Plusieurs possibilités sont maintenant envisagées, dont la diffusion des spectacles par les réseaux sociaux.

C’est sûr qu’on ne va pas pouvoir faire autant de spectacles, mais on envisage de possiblement refaire le spectacle à une date ultérieure ou on combine les deux spectacles , explique-t-il.

GoAGA de la Francophonie jeunesse de l’Alberta

Ils étaient 80 inscrits au rendez-vous annuel de Francophonie jeunesse de l’Alberta (FJA) qui devait se tenir toute la fin de semaine à Sylvan Lake.

C’était un nombre assez élevé comparé aux années précédentes, on a travaillé très fort pour augmenter le nombre de participants au GoAGA , explique le directeur général de la FJAFrancophonie jeunesse de l’Alberta , Gabriel Kreiner.

Si la FJAFrancophonie jeunesse de l’Alberta avait préalablement décidé d’aller de l’avant avec son événement, qui se conforme à la limite de 250 personnes, il indique avoir décidé de changer sa position pour créer une directive uniforme avec nos partenaires scolaires .

Journée internationale de la Francophonie

Les célébrations de la Journée internationale de la Francophonie, organisé pour une 8e année par l'Organisation internationale de la Francophonie et les Rendez-vous de la Francophonie est aussi annulé.

Une célébration devait avoir lieu à l'Hôtel de Ville de Calgary le 20 mars et une cérémonie de reconnaissance était prévue au Palais législatif de l’Alberta le 19 mars.

La fille du Facteur

La pièce de théâtre La Fille du Facteur, qui devait être présentée le 14 mars est annulée en raison des avertissements et recommandations du gouvernement et pour assurer la sécurité de la communauté , a indiqué l’ ACFAAssociation canadienne-française de l'Alberta régionale de Rivière-la-Paix.

25e des conseils scolaires francophones

La célébration du 25e anniversaire de la gestion scolaire francophone en Alberta est annulée. Aucune décision n'a été prise quant au report de l’événement à une date ultérieure, indique la Fédération des conseils scolaires francophones de l’Alberta.

Salon de l’emploi bilingue

Le salon de l’emploi bilingue, qui devait avoir lieu le 24 mars au Collège Bow Valley à Calgary, est lui aussi annulé. Depuis le 12 mars, tous les événements qui devaient avoir lieu sur le campus du collège ont été reportés ou annulés.

Plusieurs autres événements pourraient être annulés ou reportés au cours des prochains jours. Le public est invité à s'informer auprès des organisateurs.