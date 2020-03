Plusieurs municipalités du Grand Toronto ferment leurs services publics

La municipalité de Pickering, à l'est de Toronto, a annoncé vendredi après-midi que ses bibliothèques, musées, arénas, piscines intérieures et centres communautaires sont fermés jusqu'à nouvel ordre. Le « Spring Break Camp » a été annulé. De plus, toutes les activités prévues  (Nouvelle fenêtre) par la ville sont suspendus au moins jusqu'au 5 avril.

Toutes les mises à jour sont publiées sur le site web officiel  (Nouvelle fenêtre) de la ville.

À Mississauga, tous les « services non-essentiels » seront aussi interrompus pour le moment. Ceci signifie que les bibliothèques, piscines, lieux culturels seront fermés jusqu'à nouvel ordre. Entre autres, le Living Arts Centre, le théâtre Meadowvale , le centre Paramount Fine Foods et centre pour personnes âgées fermeront temporairement leurs portes.

Du côté d'Ajax, le camp de jour de mars a été annulé. Les activités prévues - nage libre à la piscine, patinage libre à l'aréna, etc. - ont toutes été annulées.

Plus de détails à venir