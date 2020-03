11 nouvelles personnes atteintes de la COVID-19 en Colombie-Britannique

La Colombie-Britannique compte 11 nouveaux cas de COVID-19, portant le total dans la province à 64 personnes infectées par la maladie. Parmi elles, on compte trois employés administratifs de l’Hôpital Lions Gate, à North Vancouver.

Le ministre de la Santé, Adrian Dix, et la médecin hygiéniste en chef de la province, la Dre Bonnie Henry, ont aussi indiqué lors de leur point de presse quotidien, vendredi après-midi, qu'un des nouveaux cas estlié au centre de soins de longue durée de Lynn Valley, aussi à North Vancouver.

Les trois employés de l'Hôpital Lions Gate sont en isolement à domicile et se rétablissent.

Aucun d’eux n’a travaillé dans les secteurs cliniques de l’hôpital, et les employés avec qui ils ont eu des contacts sont surveillés par les autorités sanitaires.

C'est une nouvelle source [de la maladie] , précise la docteur Bonnie Henry.

L’accès à l’hôpital n’est pas restreint pour les patients, mais les visites sont désormais limitées aux membres de la famille uniquement.

Les trois employés atteints n'ont pas travaillé dans les secteurs cliniques de l'hôpital, selon la régie de la santé Vancouver Coastal Health. Photo : Radio-Canada / Maggie MacPherson

Interdiction des grands rassemblements

Jeudi, le gouvernement a interdit les rassemblements de plus de 250 personnes dans la province, et appelé les gens à limiter tout voyage non essentiel .

Nous avons demandé aux Britanno-Colombiens de retour de l’étranger de s’auto-isoler pendant 14 jours, et nous nous attendons à la même chose pour les gens qui visitent la province , souligne la Dre Bonnie Henry.

La province a mené plus de 6 300 tests depuis le début de l’épidémie, selon le ministre de la Santé, Adrian Dix.