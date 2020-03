COVID-19 : Ni hockey ni basketball pour les amateurs de sport de Sudbury

Le Ligue canadienne de Hockey (LCH) et la Ligue nationale de basketball du Canada ont tous deux annoncé qu’ils suspendaient leur saison. Ainsi, les joueurs des Wolves de Sudbury sont confinés au vestiaire, tout comme ceux du Sudbury Five.

Dans un communiqué du commissaire de la Ligue de hockey de l’Ontario (OHL), qui est fédérée par la LCHLigue canadienne de Hockey , la ligue a dit qu’elle allait suivre la situation de près dans l’espoir de reprendre la saison plus tard.

Dans l'intérêt de la santé de nos joueurs, des membres de notre équipe,des arbitres, de nos incroyables ventilateurs ainsi que de la population en général, nous estimons que c’est la meilleure chose à faire , peut-on lire dans le communiqué.

Outre les Wolves de Sudbury, le Nord de l’Ontario compte deux autres équipes dans la OHLLigue de hockey de l’Ontario , soit le North Bay Battalion et le Sault Greyhounds.

Côté basketball, le Sudbury Five est la seule équipe de la région. Dans le Sud de la province, on retrouve des clubs à London, à Windsor et à Kitchener-Waterloo.

La Ville du Grand Sudbury assure que toutes les personnes ayant acheté des billets à la billetterie officielle peuvent obtenir un remboursement à l’aréna de Sudbury. Ceux ayant utilisé leur carte de crédit devraient être remboursés à même leur carte dans les prochains jours.