Six ans de prison pour une violente altercation dans un bar

L'auteur d'une violente attaque gratuite survenu dans un bar de Québec est condamné à six ans de détention alors que sa victime gardera des séquelles pour le reste de ses jours.

Le 9 avril 2016, Cédrick Leblond s'en est pris à un autre client du bar Red Lounge du quartier Saint-Sauveur, sans aucune raison.

Il d'abord frappé le client à quelques reprises, avant d'en être séparé.

Quelques instants plus tard, Leblond s'est bagarré avec une femme, jusqu'à ce que l'homme de la première altercation s'interpose.

Ce dernier a alors reçu plusieurs coups de poing à la tête, même une fois au sol alors qu'il ne représentait plus une menace.

Il sourit et il crache dans la salle d'audience

Leblond qui a une longue feuille de route s'est permis de sourire au banc des accusés lorsque la juge a décrit les séquelles de la victime.

L'homme a souffert de plusieurs fractures au visage et au crâne, en plus de vivre avec plusieurs problèmes psychologiques et cognitifs depuis l'attaque.

La juge Rachel Gagnon a arrêté sa lecture de sa décision lorsque Cédrick Leblond a craché dans la salle d'audience.

Est-ce que ça va , lui a demandé la juge. Oui, je crachais , a répondu le détenu avant que la juge poursuive le prononcé de la peine, sans en faire de cas.

L'avocat de Leblond, Me Mathieu Giroux avait proposé une peine de 4 ans, alors que la poursuite réclamait de 6 à 8 ans de prison.

La juge a rejeté plusieurs des arguments de la défense avant d'imposer six ans de détention.

Cavale

Cédrick Leblond avait été arrêté plusieurs mois après l'altercation, à la suite d'une cavale qui l'avait amené dans d'autres provinces.

Après avoir vécu à Calgary, il avait finalement été arrêté dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador.

Comme il n'a pu bénéficier d'une libération pendant le processus judiciaire, il lui reste un peu plus de deux ans à purger.

Quand la juge lui a indiqué qu'il ne pouvait pas communiquer avec sa victime jusqu'à l'expiration de sa peine, Leblond s'est tourné vers le jeune homme pour le regarder en esquissant un large sourire.

Son avocat a porté le verdict de culpabilité en appel.