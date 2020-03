Coronavirus : du stress, de la peur, mais aussi de la quiétude pour des étudiants

Des mesures d’assouplissement du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur aux universités permettent le maintien de la formation à distance et des activités administratives à partir du 16 mars. Une nouvelle importante, ont indiqué des étudiants interrogés par Radio-Canada.

Pas peur de la pandémie...

Rencontrée à Québec le 12 mars, Johalie Jasmin est étudiante étudiante finissante au programme de maîtrise en administration des affaires, stratégie et innovation, à l'Université Laval. Concentrée sur son téléphone, elle s’informe constamment à propos des dernières nouvelles sur le coronavirus.

Je sais que c'est un virus provenant de la Chine, très contagieux, mutable capable de tuer surtout les plus âgés ou ceux dont le système immunitaire est plus faible. Ce virus peut survivre quelques heures dans l'air, mais quelques jours sur certaines surfaces telles que le verre. D'où l'importance de garder les mains les plus propres possible. Il présente des caractéristiques avoisinant celles de la grippe , affirme l'étudiante, qui n'est pas inquiète pour autant.

Je n'ai pas peur de la pandémie. Je le vis très calmement, parce qu'à mon avis il suffit de suivre les recommandations des experts pour se protéger. Johalie Jasmin

Johalie Jasmin, étudiante en administration des affaires - Stratégie et Innovation à l'Université Laval Photo : Radio-Canada / Perpétue Adité

Originaire d’Haïti, elle a toujours soutenu que l’Université devrait fermer ces portes. Maintenant que c’est une réalité, Johalie pourra toujours suivre ses cours, dont la plupart sont en ligne. Avec la fermeture des écoles et universités, l'annulation des voyages internationaux, je me sens assez en sécurité étant donné que jusqu'à maintenant, je n'ai pas eu vent d'un cas dans la ville de Québec et que je respecte les mesures de précaution , a-t-elle expliqué avant d'inviter la population au calme.

Ne paniquez pas, restez à l’affût des actualités, renseignez-vous. À partir de là, priez et pratiquez les mesures de protection. Johalie Jasmin

... mais les études pourraient en souffrir

Pour Lamoussa Diabaté, un étudiant international au doctorat d’épidémiologie de l’Université Laval, cette situation crée naturellement un sentiment d’insécurité dans plusieurs domaines, dont les études.

Cela a forcément un impact sur mes études. Nous avons tous un objectif de temps, on se dit qu’on veut finir avant telle date, mais j’ai bien peur que cela ne soit plus possible si jamais les écoles restent fermées pendant longtemps. Lamoussa Diabaté

Au début, il avait peur de la maladie, mais plus maintenant après avoir compris le mode de contamination et de propagation du coronavirus. Selon lui, mettre en application les règles élémentaires d’hygiène recommandées par les autoritaires sanitaires permet de se mettre un peu à l’abri.

Lamoussa Diabaté est un étudiant international au doctorat d’épidémiologie de l’Université Laval. Photo : Archives/Lamoussa Diabaté

Actuellement en Côte d’Ivoire, M. Diabaté est inquiet relativement à son retour au pays, car il appréhende les escales en Europe. Pendant les escales, on est en contact avec du monde venu des quatre coins du monde. Je me dis que la probabilité est forte d’être en contact avec une personne infectée , a expliqué l'étudiant en ajoutant qu'il se sentirait en sécurité une fois revenu au Canada.

Pour cet étudiant, même si le Canada prend plusieurs mesures pour faire face à cette pandémie, il serait prudent d' envisager de fermer les frontières pour les pays fortement touchés .

Il se dit serein pour sa famille qui réside dans une zone où la maladie ne sévit pas. Je pourrais toutefois être inquiet si la situation change, car le plus souvent en Afrique, nous sommes négligents sur ces questions [de santé publique], nous développons et croyons à une série de préjugés qui peuvent favoriser la propagation du virus. Les idées selon lesquelles les Africains noirs seraient plus résistants au virus, une personne qui croit à cette idée ne prendra pas les précautions idoines pour prévenir la maladie. Il devient ainsi un danger pour lui-même et pour toute sa communauté , a-t-il indiqué.

Pour lui, il ne faut surtout pas céder à la panique, mais plutôt respecter scrupuleusement les recommandations en la matière. Je suis certain que dans quelques mois, nous parlerons de cette maladie au passé .

C'est du jamais vu

La pharmacie et les trois épiceries de mon quartier qui affichent back order de Purell et de lingettes désinfectantes, le premier ministre qui annonce qu'il fera un compte rendu de la situation chaque jour en point de presse, l'Université qui annule ses cours en présentiel et la majeure partie de ses grands événements pour le prochain mois. C'est du jamais vu. En tout cas, dans ma jeune vie, c'est du jamais vu a expliqué Maxime Dumais.

Maxime Dumais étudie à la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université Laval. Photo : Radio-Canada / Perpétue Adité

Étudiant à la maîtrise en sciences de l’orientation à l’Université Laval, Maxime Dumais considère qu’il en sait beaucoup sur le coronavirus grâce aux médias qui diffusent constamment des nouvelles sur le sujet.

Le mouvement de panique que créent les messages du gouvernement et la désinformation est à mon avis beaucoup plus dangereux que le virus lui-même. Maxime Dumais

La pandémie préoccupe énormément cet étudiant. D’abord, je suis un étudiant en situation de handicap, avec une condition de santé qui me place directement dans la population hautement à risque. Alors, je ne peux faire autrement que d’être en alerte et de suivre toutes les recommandations des autorités compétentes. Par ailleurs, les derniers jours ont été plutôt éprouvants psychologiquement, les informations provenant de toute part provoquant une surcharge cognitive et un stress de fond, ce n’est pas évident à gérer à certains moments. Ce qui me fait le plus peur, c’est la panique actuelle qui prend d’assaut notre société. Ce qui est le plus dangereux, à mon avis, c’est l’être humain qui ne prend pas le temps de s’arrêter et de réfléchir à l’impact de ses actions et qui par celles-ci, empire la situation actuelle. Je crois que céder à la panique n’est absolument pas la bonne façon de réagir à tout cela, inversement, banaliser le tout peut causer des conséquences très graves, que ce soit aujourd’hui ou demain, mais également dans le futur.

Pour Maxime Dumais, il est important de demeurer stratégique et pragmatique, qu'on ne cède pas à la panique et qu'on en profite pour se démontrer que l'être humain a évolué en même temps que sa société aujourd'hui hypertechnologique et qu'il est en mesure de réagir à de telle situation avec humanité, intelligence et sensibilité .

Maxime est aussi inquiet pour ses proches en voyage ou qui reviennent d’un autre pays et les membres de sa famille qui sont considérés hautement à risque. Selon lui, ces personnes vivent la peur, le stress et l’épuisement que peut causer une telle situation . Même si les mesures très appropriées du gouvernement lui conviennent, il reste perplexe en ce qui concerne l’Université Laval.

Disons que la boîte courriel ne dérougit pas depuis jeudi et que, parfois, ça devient étourdissant. Cependant, certains des messages sont contradictoires et amènent une confusion inutile chez les étudiants et le personnel de l’Université. Maxime Dumais

Il souhaite que les instances universitaires prennent le temps nécessaire pour réfléchir aux meilleures actions à mettre en place avant de communiquer avec la communauté universitaire.

Inscrit uniquement à des cours à distance cette session, Maxime peut continuer ses activités académiques en tant qu'étudiant. Mais il est également enseignant pour le programme en orientation de l’Université Laval et les cours qu'il donne à ses étudiants sont annulés pour les deux prochaines semaines.