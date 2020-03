Les 100 000 trésors cachés du Musée Pop

Les meubles antiques côtoient les personnages d'art populaire, grandeur nature. Des tablettes débordent d’outils d'une autre époque, identifiés par des noms qui font sourciller : mains à patates, crochets à épierrer et cantouques à billots.

La réserve de 185 mètres carrés du Musée Pop fait penser à un grenier rempli de trésors. Ici, par contre, pas un grain de poussière.

On doit contrôler la lumière, vous remarquerez qu'il n'y a aucune fenêtre ici , mentionne la directrice générale du Musée Pop, Valérie Therrien. On doit également contrôler l'accès donc avec des puces, au niveau de la sécurité, l'humidité pour s'assurer que les objets se conservent bien et pendant longtemps, et aussi la température.

Des objets de la vie quotidienne

Quelque 200 collections se retrouvent entre ces murs, dont la plus importante, la collection Robert-Lionel-Séguin. C'est la collection initiale qui témoigne en fait de la culture populaire au Québec et c'est le noyau de nos collections, sur laquelle va venir se greffer d'autres collections pour la compléter , explique Nathalie Boudreau, conservatrice des collections au Musée Pop.

La réserve du Musée Pop regroupe des objets de 200 collections. Photo : Radio-Canada / Anne-Marie Lemay

Le fil conducteur de tous ces objets : le quotidien des Québécois. C'est la mission du musée de conserver ce qui a fait partie de la vie courante des Québécois et de le mettre en valeur.

Les planches à laver et les chaises en bois peuvent paraître bien banales pour les Québécois qui en ont vu dans les maisons de leurs ancêtres. Il faut imaginer la conservation de ces objets sur une longue période pour comprendre toute leur valeur.

Comparons ça à, par exemple, ce qui a été retrouvé dans les pyramides d'Égypte. Ça fait plus de 3000, 4000 ans , précise Valérie Therrien.

Ici, les objets sont plus récents évidemment ils datent du 18e et 19e siècle. Imaginez-vous dans mille an (…), imaginez-vous la richesse et la valeur qu'auront ces objets-là, de se dire voici notre peuple, où il était, où il est maintenant et avec toute son évolution! Valérie Therrien, directrice du Musée Pop

La réserve compte aussi une importante collection d'art populaire, soit des œuvres réalisées par des artistes autodidactes.

Ces pièces pourront toutes éventuellement servir pour des expositions au Musée Pop. Une trentaine d'objets par année sont aussi empruntés par d'autres institutions muséales.

Les nouvelles technologies ouvrent également les possibilités de mise en valeur de ces items. Valérie Therrien précise qu'en ce moment, l'équipe est en train de numériser 3D certains objets justement pour créer des jeux pédagogiques, éducatifs pour présenter ces objets-là d'une autre façon que d'une façon physique pour essayer de les rendre de plus en plus accessibles.

D'où viennent ces objets?

Majoritairement, la réserve du Musée Pop s’est garnie par des dons d’objets.

Des gens qui nous appellent et qui nous disent: écoutez j'ai hérité de telle pièce de mon père, de ma mère, j'aimerais qu'elle soit conservée. Est-ce qu'il y a un intérêt pour le musée? , détaille Valérie Therrien. Le musée suit un protocole pour déterminer si ces objets sont significatifs pour ses collections, avant de les accueillir en ses murs.

Des collectionneurs cognent aussi fréquemment à la porte du musée.

Parmi les plus anciennes pièces du musée, une pirogue datant d’au moins mille ans, sculptée par des Amérindiens dans un tronc d’arbre. Selon la conservatrice Nathalie Boudreau, elle aurait passé au moins 350 ans au fond du Lac-à-l'Eau-Claire avant d’y être repêchée.

Une pirogue sculptée par les Amérindiens compte parmi les plus anciens objets du Musée Pop. Photo : Radio-Canada / Anne-Marie Lemay

Une réserve régionale

Le Musée Pop compte offrir des coins de sa réserve à d'autres institutions muséales qui sont en recherche d’espaces d’entreposage.

L'institution est en plein réaménagement pour créer de l'espace supplémentaire, pour pouvoir accueillir des utilisateurs-payeurs qui ont un besoin de conservation , explique Valérie Therrien. Selon elle, un seul lieu offrant de telles conditions muséales en location existe et il est à Montréal. Le musée voudrait ainsi pouvoir générer des revenus supplémentaires, qui seraient déterminants pour sa bonne santé financière.

Entre-temps, l'équipe de la réserve ne chôme pas. Avec ses collègues, la conservatrice Nathalie Boudreau est en train de faire l'inventaire de toutes les pièces, une à une. Les photographier, les mesurer, les documenter, vérifier leur état de conservation et les épousseter.

La réserve du Musée Pop s'étend sur 185 mètres carrés dans un environnement où l'humidité et la température sont contrôlées. Photo : Radio-Canada / Anne-Marie Lemay

C'est vraiment un très grand privilège de travailler avec de très beaux objets. On en découvre à tous les jours! Il y a 100 mille objets, quand même! Parfois j'arrive et je circule et je vois un objet sur une tablette que je n'avais même pas remarqué!

Décidément, la réserve du Musée Pop n'a pas fini d'étonner.