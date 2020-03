L'Abitibi-Témiscamingue se prépare pour le coronavirus

Ce matin, le gouvernement du Québec a annoncé que les écoles, services de garde, cégeps et universités seront fermés jusqu'au 27 mars. La population de la région réagit de diverses façons pour faire face à cette situation exceptionnelle.

Rouyn-Noranda

Des citoyennes rencontrées près d'une pharmacie reconnaissent que la situation apporte certaines inquiétudes.

J'en achète un petit peu plus à l'épicerie, mais sans plus, indique une résidente de Rouyn-Noranda. C'est sûr que c'est inquiétant, surtout quand on voit qu'il y a des gens qui, pour eux, ce n'est pas inquiétant du tout, puis qu'ils reviennent du sud puis qu'ils ne sont pas stressés de ça. C'est ça que je trouve inquiétant, c'est du monde qui ne s'en préoccupe pas.

Les tablettes de plusieurs pharmacies dans la province sont vides. Photo : Radio-Canada / Flavie Villeneuve

La propriétaire du Sushi Shop à Rouyn-Noranda, Valérie Dion, dit se soucier que l'impact des restrictions de déplacement auront sur son commerce.

C'est sûr que ça m'inquiète un peu côté clientèle, mais c'est surtout aussi pour mes employés et mes employés qui ont des enfants, et tout, et là les services de garde sont fermés , remarque Valérie Dion.

Les restaurants et les bars peuvent rester ouverts, mais doivent respecter les exigences du gouvernement et ne peuvent pas accueillir plus de 250 personnes.

Témiscamingue

L’impact se fait aussi sentir au Témiscamingue dans les épiceries, où les gens remplissent des paniers de denrées plus imposants qu’à l’habitude. Les ventes explosent et certains produits se font plus rares.

Le propriétaire du Provigo à Ville-Marie, Denis Nolet, observe que plusieurs consommateurs font des provisions,

L’impact est rendu ici certainement, dit-il. On peut voir ce matin que tous les clients, sans exception, ont du papier de toilette dans leur panier. J’ai vu un client de North Bay qui est venu chercher du papier de toilette, un client d’ici pour sa famille de Sorel. Hier j’ai eu des ventes de plus de 40 %, ce qui est anormal, évidemment.

Dans plusieurs pharmacies et magasins à grande surface de l’Ontario, les produits assainissants pour les mains sont en rupture de stock et les tablettes sont vides. Photo : Radio-Canada / Myriam Eddahia

Le gouvernement du Canada a par ailleurs une page web indiquant les instructions pour un isolement volontaire à domicile.