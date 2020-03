COVID-19 : la situation en Abitibi-Témiscamingue ce vendredi

En plus de la fermeture des écoles, centres de la petite enfance, cégeps et universités annoncée vendredi, d'autres organisations continuent d'annoncer des mesures.

La Ville de Senneterre ferme ainsi ses bâtiments municipaux de loisirs, soit l'aréna, le club de curling, la bibliothèque et la piscine. L'hôtel de ville demeure ouvert.

À Amos, tous les édifices municipaux sont fermés au public. Ceci comprend l'hôtel de ville, la Maison du tourisme, le Complexe sportif Desjardins, la Maison de la culture, la Maison Hector-Authier, le Vieux Palais, le garage municipal et le club de curling.

Les activités sportives en gymnase et à la piscine sont également annulées du vendredi 13 mars à 16 h au dimanche 15 mars inclusivement.

À la municipalité de Lorrainville, au Témiscamingue, on a choisi de fermer les bâtiments publics, soit le Centre Richelieu et la bibliothèque, pour une durée indéterminée. Le bureau municipal restera ouvert, mais on demande à la population de s'y présenter seulement en cas de besoin urgent.

La Ville de Témiscaming annule elle aussi les activités de patinage libre, les bains publics, les cours de natation ainsi que les activités en gymnase. La bibliothèque est également fermée.

La Bibliothèque municipale de Rouyn-Noranda ferme également ses portes pour deux semaines à compter de vendredi.

Cégep et université

Au Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, la fermeture est effective dès samedi, comme l'explique Dany Bouchard, coordonnateur des communications au Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue.

Un peu comme le disait ce matin le ministre Roberge, compte tenu qu'il n'y aura pas de modification demandée au calendrier scolaire, il n'y a pas d'ajustement à apporter à la formation ou à ce qui sera donné aux étudiants à leur retour dans deux semaines. Au niveau de la fermeture de l'établissement, c'est de prendre en considération tous les aspects d'information à nos gens , indique-t-il.

Autres annulations

Soccer Abitibi-Témiscamingue a pris la décision, par prudence, d'annuler les activités de sa ligue régionale pour le week-end. L'organisation réévaluera la situation au début de la semaine prochaine.

Le Studio Rythme et Danse de Rouyn-Noranda a quant à lui choisi d'annuler ses cours jusqu'au 30 mars inclusivement.

L'école de musique En sol mineur de Rouyn-Noranda a elle aussi décidé de fermer ses portes pour deux semaines.

Le comité des loisirs de Duparquet annule également la Fête d'hiver prévue le 14 mars.

Le Colisée de St-Bruno-de-Guigues ferme définitivement ses portes pour la saison 2019-2020. Cette fermeture n'affecte toutefois pas le restaurant du Colisée.

Les messes de fin de semaine à l'église St-Sauveur de Val-d'Or sont annulées pour une période indéterminée. Seuls les baptêmes et les messes de semaine sont autorisées.

Le tournoi de hockey des compagnies qui devait avoir lieu à Rouyn-Noranda est lui aussi annulé.