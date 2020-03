CPE, écoles, cégeps, CHSLD et universités ferment leurs portes dans l'Est-du-Québec

Tous les établissements du réseau des services éducatifs de garde à l'enfance, que ce soit les centres de la petite enfance (CPE) ou les garderies en milieu familial, seront fermés pour les deux prochaines semaines.

Les responsables de services de garde attendent les directives du ministère de la Famille pour offrir des services de garde aux enfants de parents qui travaillent dans les secteurs qualifiés de services essentiels comme dans le secteur de la santé ou les services de sécurité incendie.

Le directeur du centre de la petite enfance (CPE) de l'Aurore boréale à Rimouski, Simon Dufresne, a aussi fait une mise en garde aux parents qui songent à confier leurs enfants à des services de garde improvisés.

Ces services de garde contreviennent aux directives du gouvernement établies pour éviter les regroupements d'enfants.

Il ajoute qu'ils ne sont pas reconnus par le ministère de la Famille.

On ne sait pas quel type de service de garde on va recevoir là-bas. [...] En plus, on peut contribuer à propager la maladie.

Simon Dufresne, directeur du centre de la petite enfance (CPE) de l'Aurore boréale