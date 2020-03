Quoi faire si vous êtes en quarantaine?

Restez à la maison

Ne quittez votre domicile sous aucun prétexte. Cela veut dire ne pas aller à l’école, ni au travail, ni au supermarché. N’utilisez pas les transports en commun, que ce soit l’autobus, le métro ou le taxi.

Si vous devez absolument aller à l'hôpital ou chez le médecin, contactez d’abord les autorités de santé publique de votre province (voir l’encadré au bas du texte).

Adoptez de bonnes pratiques d’hygiène respiratoire

Toussez ou éternuez dans le creux de votre bras plutôt que dans vos mains.

Sinon, couvrez-vous la bouche et le nez avec un masque chirurgical ou un mouchoir. Jetez les mouchoirs après usage dans une poubelle doublée d’un sac, et lavez-vous immédiatement les mains.

Lavez-vous souvent les mains

Lavez-vous souvent les mains avec du savon et de l’eau pendant au moins 15 à 20 secondes :

avant et après la préparation des aliments

avant et après les repas

après avoir utilisé les toilettes

avant de mettre un masque chirurgical et après l'avoir enlevé

après l'élimination des déchets ou la manipulation de linge contaminé

lorsque vos mains sont sales

Si vous n’avez pas de savon, vous pouvez utiliser un désinfectant pour les mains contenant au moins 60 % d’alcool.

Il est préférable d’utiliser des serviettes jetables pour vous sécher les mains. Sinon, utilisez une serviette réutilisable qui vous est réservée.

Limitez les contacts avec vos proches

Tenez-vous loin des autres, y compris ceux qui vivent sous votre toit. Gardez si possible une distance minimale de deux mètres.

Si vous ne pouvez pas maintenir la distance minimale de deux mètres, portez un masque chirurgical et écourtez le plus possible les interactions.

Organisez-vous pour que l’épicerie ou les autres fournitures soient déposées devant la porte d’entrée de votre résidence afin de réduire au minimum le contact direct avec les livreurs.

Limitez aussi les contacts avec les animaux de compagnie.

Ne partagez pas des articles personnels

Évitez que les autres aient accès à vos articles personnels, que ce soit la brosse à dents, la literie, le cellulaire, l’ordinateur, les cigarettes ou autres.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Quoi faire si vous êtes en quarantaine? Photo : Radio-Canada

Nettoyez souvent les surfaces

Les objets que vous touchez devraient être lavés au moins une fois par jour : rampes, poignées de porte, comptoirs, toilette, interrupteurs, etc.

Autant que possible, nettoyez vous-même les lieux qui vous sont réservés. Un mélange composé d'une dose d'eau de Javel pour neuf doses d'eau peut être utilisé pour la désinfection.

Les autres endroits de la maison peuvent être nettoyés par un autre membre de la famille. Ce dernier doit toutefois prendre des précautions : porter des gants jetables, éviter le contact direct avec les vêtements souillés de la personne isolée, éviter de se toucher le visage et se laver régulièrement les mains.

Désinfectez aussi votre ordinateur et votre téléphone, si possible, avec de l’alcool à 70 %.

Surveillez vos symptômes

Même si vous êtes en isolement de manière préventive, prenez votre température chaque jour, à la même heure. Un thermomètre devrait vous être réservé ou, à tout le moins, être désinfecté après chaque utilisation.

Surveillez particulièrement les symptômes tels que la fièvre, la toux, l'essoufflement, les douleurs à la poitrine, la diarrhée, les vomissements importants et la fatigue inhabituelle.

Si ces symptômes apparaissent ou s'aggravent, contactez Info-Santé.

Pour plus de détails, consultez le site de l’Agence de santé publique du Canada (Nouvelle fenêtre) .