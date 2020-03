Coronavirus : la STM maintient son service de transport en commun

Les réseaux de métro et d’autobus de la ville de Montréal demeureront ouverts malgré la fermeture de plusieurs lieux publics en raison du coronavirus, a confirmé la Société de transport de Montréal (STM) vendredi après-midi. Ses employés se voient interdire tout voyage à l’extérieur de la province.

La STM dit avoir revu ses procédures de nettoyage et accélère le nombre d’opérations de nettoyage.

Désormais, les surfaces les plus utilisées (ex. : distributrices de titres, ascenseurs) seront nettoyées chaque jour. Les poteaux, les sangles et les poignées dans les bus seront nettoyés après chaque quart de travail, soit trois fois par jour.

La STM interdit à ses employés tous déplacements professionnels et personnels à l’extérieur du Québec. Elle distribuera des solutions désinfectantes au personnel. Les évènements corporatifs de la STM sont annulés jusqu’à nouvel ordre.

Selon la STM, le risque de transmission dans le transport collectif demeure toutefois faible.