Les musées nationaux fermés à compter de samedi

Les musées nationaux emboîtent le pas et fermeront à leur tour leurs portes aux visiteurs et aux groupes dès demain, samedi.

Tous les musées nationaux de la grande région d’Ottawa-Gatineau sont touchés, et ce, jusqu’à nouvel ordre.

Il s’agit du Musée canadien de l’histoire (qui accueille plus d’un million de visiteurs annuellement), du Musée canadien de la guerre, du Musée canadien de la nature, du Musée des beaux-arts du Canada, ainsi que d’Ingenium.

Ce dernier consortium regroupe le Musée de l’agriculture et de l’alimentation du Canada, le Musée de l’aviation et de l’espace du Canada et le Musée des sciences et de la technologie du Canada.

Le Musée canadien pour les droits de la personne, situé à Winnipeg, de même que le Musée canadien de l'immigration du Quai 21 d’Halifax sont également visés par cette mesure liée à la COVID-19.