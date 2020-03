Les bibliothèques et les installations sportives restent ouvertes à Québec

Les familles dont les enfants ne peuvent plus aller à l’école pendant deux semaines pourront donc continuer à se rendre dans les bibliothèques et les installations sportives de Québec.

« On comprend que ce sera compliqué pour les familles à partir de demain, ou à partir de lundi. Avec l'accord de la santé publique, nous allons garder ouverts tous nos plateaux de sports, de loisirs et de culture », a déclaré le maire Labeaume dans son point de presse pour faire le point sur la situation.

On pense que, de cette façon-là, on va pouvoir aider les familles à faire de quoi avec les enfants. Régis Labeaume, maire de Québec

Le maire ajoute que toutes les directives provinciales seront respectées et que l’achalandage sera limité à 250 personnes. Il demande la collaboration de tous pour assurer d’un certain roulement dans les installations.

« On va demander aux gens d'être collaborateur parce que l'on comprend bien qu'on ne manquera pas de clients. [...] Pensez aux autres qui vont attendre probablement. La même chose pour le patinage, la natation et le reste. On tente de faire en sorte que tout le monde puisse en profiter. »

Cohésion dans l'agglomération

Tout comme Québec, les villes de Saint-Augustin-de-Desmaures et de L'Ancienne-Lorette maintiennent l'ouverture des édifices municipaux.

On indique cependant que les mesures d'hygiène y seront rehaussées et que des restrictions seront appliquées pour limiter le nombre de personnes à moins de 250.

Dans une lettre envoyée aux résidents, le maire de Saint-Augustin, Sylvain Juneau, assure que même si des bâtiments devaient être fermés dans le futur, les services essentiels comme la collecte des matières résiduelles, la distribution d’eau potable et le déneigement seront assurés.