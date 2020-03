COVID-19 : deux nouveaux centres de dépistage au Manitoba

Deux nouveaux sites de dépistage sont ouverts depuis vendredi à Winnipeg. Lors du point de presse quotidien, les autorités de santé publique ont annoncé que la clinique Mount Carmel et le centre de santé de Transcona se transforment en centre de détection de la COVID-19.

Ces deux sites s’ajoutent aux centres de dépistage ouverts jeudi à Fort Garry et à Winnipeg West. D’autres centres de dépistage pourraient ouvrir au cours des prochains jours, notamment dans le nord du Manitoba.

Les centres sont ouverts de 9 h à 19 h du lundi au vendredi et de 9 h à 16 h les week-ends. L’Autorité régionale de la santé encourage les habitants à continuer d’appeler la ligne Info Santé au 204 788 8200 ou au 1 888 315 9257 pour toute inquiétude liée à la COVID-19 ou pour tout autre problème de santé.

Jeudi, la province a annoncé trois cas présumés de COVID-19. L’un d’entre eux est maintenant confirmé. Les deux autres sont en attente de résultats de tests. La province s’attend à ce que ceux-ci se révèlent positifs.

Plus de personnel

L'infirmière en chef de Soins communs Manitoba, Lanette Siragusa, indique que de nombreux employés sont en formation pour répondre à la crise.

Pour la ligne Info Santé, prise d’assaut depuis l’annonce de cas de COVID-19 au Manitoba, les équipes seront doublées selon les autorités. Une ligne dédiée à la COVID-19 sera aussi mise en place.

Le médecin hygiéniste en chef de la province, Brent Roussin, a aussi rappelé les précautions à prendre pour éviter la propagation du nouveau coronavirus, qui cause la maladie COVID-19. Il faut notamment suivre les règles d’hygiène régulières comme se laver les mains.

Les autorités précisent que les résultats pour savoir si une personne est touchée par la COVID-19 sont connus dans les 24 à 48 heures après le test.

Lanette Siragusa explique que les personnes déclarées positives sont rappelées dès que possible. Si le résultat du test se révèle négatif, la personne n’est pas toujours rappelée. Elle peut prendre connaissance des résultats en appelant Info Santé.

S’isoler après un voyage

La province recommande aussi fortement de ne pas organiser de rassemblements de 250 personnes et plus.

En ce qui concerne les Manitobains qui ont voyagé dans un pays étranger, la province leur recommande de s’isoler pendant au moins 14 jours.

La province demande aux employeurs de faciliter les procédures pour que leurs employés restent chez eux.

Les écoles fermées à compter du 23 mars

Par ailleurs, la province a annoncé en après-midi vendredi qu’elle fermait les écoles pour une période de trois semaines à compter du 23 mars.

Plus tôt dans la journée, le médecin hygiéniste en chef de la province, Brent Roussin, avait indiqué qu’il ne recommandait pas pour le moment la fermeture des écoles et des établissements d'enseignement, notamment parce que « tous les enfants ne pourraient pas rester à la maison » et qu'une telle mesure pourrait réduire le nombre de travailleurs de la santé disponibles, s’ils doivent rester à la maison pour garder leurs enfants.

Le Manitoba a précisé vendredi après-midi qu’il annonçait à l’avance la fermeture des écoles pour donner aux Manitobains le temps de se préparer.

Le Manitoba encourage les établissements d'enseignement supérieur à travailler à la mise en place de cours en ligne.

Avec les informations d'Ezra Belotte-Cousineau